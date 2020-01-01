Rusya - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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AA
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3'te mücadele eden A Milli Takımımız, gruptaki üçüncü karşılaşmasında Rusya'ya konuk olacak.
Grupta oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup olan Ay-Yıldızlı ekip, ikinci mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.
Grubun lideri Rusya ise Sırbistan'ı 3-1, Macaristan'ı ise 3-2'lik skorlarla mağlup etti.
Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dinamo Stadyumu'nda 11 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.
Rusya - Türkiye maçı hangi kanalda?
Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.