Rusya - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynayacağı maçın yayın detayları burada...

B Ligi Grup 3'te mücadele eden A Milli Takımımız, gruptaki üçüncü karşılaşmasında 'ya konuk olacak.

Grupta oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup olan Ay-Yıldızlı ekip, ikinci mücadelesinde deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı.

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Grubun lideri Rusya ise Sırbistan'ı 3-1, Macaristan'ı ise 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

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Rusya - maçı ne zaman, saat kaçta?

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dinamo Stadyumu'nda 11 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.

Rusya - Türkiye maçı hangi kanalda?

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.