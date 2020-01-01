Rusya Milli Takımı'nda koronavirüs vakası

A Milli Takım'ın pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nde rakibi olacak Rusya'da üç futbolcu karantinaya alındı.

ve Milli Takımı'nın oyuncusu Mario Fernandez, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

Rusya Milli Takımı'nın sosyal medya hesabında yer alan bilgilendirmede, futbolcuların dün rutin testten geçirildiği ve 30 yaşındaki savunma oyuncusu Fernandez'in pozitif olabileceği şüphesiyle evinde karantinaya alındığı kaydedildi.

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Fernandez'in sağlık durumunun iyi olduğu ve takımdaki diğer futbolcuların testlerinin negatif sonuçlandığı bilgisi paylaşıldı.

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Savunma oyuncusu Giorgi Jikia ve kaleci Marinato Guilherme'nin testlerindeki şüpheli sonuçlar nedeniyle bu futbolcuların da evinde karantinada bulunduğu aktarıldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 3. maçında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.