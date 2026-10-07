24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Russell Peters ticketsGetty Images
Book Russell Peters Tickets
Çeviri:

Russell Peters biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

SHOPPING

Russell Peters biletlerini tam olarak şu şekilde satın alabilirsiniz

Küresel komedi ikonu Russell Peters yeniden sahnede ve kendine özgü gözleme dayalı mizahını, yıldırım hızındaki seyirci etkileşimini ve keskin kültürel tespitlerini dünya genelindeki salonlara taşıyor. Outsourced ve Deported gibi çığır açan gösterileriyle tanınan Peters, filtresiz stand-up performanslarıyla uluslararası ölçekte büyük kalabalıkları çekmeyi sürdürüyor.

Efsanevi canlı gösterisini yerinde izlemek istiyorsanız, GOAL en güncel takvim detayları ve bugün koltuğunuzu nasıl alabileceğinize dair bilgilerle yanınızda.

Russell Peters stand-up gösterisi ne zaman?

Tarih ve saat

Etkinlikler

Konum

Biletler

15 Ekim 2026, 19:30

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, ABD

Biletler

16 Ekim 2026, 19:00

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, ABD

Biletler

16 Ekim 2026, 21:30

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, ABD

Biletler

17 Ekim 2026, 19:00

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, ABD

Biletler

17 Ekim 2026, 21:30

Russell Peters Live

Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, ABD

Biletler

25 Ekim 2026, 20:00

Russell Peters Live

Etihad Arena, Abu Dabi, BAE

Biletler

7 Kasım 2026, 20:00

Russell Peters Live

The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, ABD

Biletler

10 Kasım 2026, 19:30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Avustralya

Biletler

11 Kasım 2026, 19:30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Avustralya

Biletler

12 Kasım 2026, 19:30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Avustralya

Biletler

13 Kasım 2026, 19:30

Russell Peters Live

Crown Live, Southbank, VIC, Avustralya

Biletler

12 Kasım 2026, 20:00

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, ABD

Biletler

13 Kasım 2026, 19:30

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, ABD

Biletler

4 Aralık 2026, 19:00

Russell Peters Live

Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, ABD

Biletler

6 Aralık 2026, 20:00

Russell Peters Live

Hard Rock Live, Hollywood, FL, ABD

Biletler

21 Ocak 2027, 19:00

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, ABD

Biletler

22 Ocak 2027, 19:00

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, ABD

Biletler

22 Ocak 2027, 21:15

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, ABD

Biletler

23 Ocak 2027, 19:00

Russell Peters Live

Milwaukee Improv, Brookfield, WI, ABD

Biletler

28 Ocak 2027, 19:30

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, ABD

Biletler

29 Ocak 2027, 19:00

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, ABD

Biletler

29 Ocak 2027, 21:15

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, ABD

Biletler

30 Ocak 2027, 19:00

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, ABD

Biletler

30 Ocak 2027, 21:30

Russell Peters Live

Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, ABD

Biletler

4 Şubat 2027, 20:00

Russell Peters Live

The American Comedy Co, San Diego, CA, ABD

Biletler

11 Şubat 2027, 20:00

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, ABD

Biletler

12 Şubat 2027, 19:30

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, ABD

Biletler

13 Şubat 2027, 19:00

Russell Peters Live

Brea Improv, Brea, CA, ABD

Biletler

19 Şubat 2027, 20:00

Russell Peters Live

Casino Rama Resort, Rama, ON, Kanada

Biletler

20 Şubat 2027, 20:00

Russell Peters Live

Casino Rama Resort, Rama, ON, Kanada

Biletler

28 Ağustos 2027, 20:45

Russell Peters Live

The Comedy Zone, Charlotte, NC, ABD

Biletler

Russell Peters biletleri nereden alınır?

Turnenin resmi birincil bilet satış noktaları arasında Ticketmaster ve Live Nation gibi salon gişesi platformları yer alıyor.

Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltukları bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor.

Russell Peters stand-up biletleri ne kadar?

Birincil satış noktalarındaki resmi bilet kontenjanları, şehre, salona ve oturma bölümüne bağlı olarak 75 ABD dolarından başlıyor.

Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, mevcut duruma bağlı olarak fiyatların 65 ABD dolarından başladığı son dakika koltuklarını almak için alternatif bir seçenek sunuyor.

Russell Peters stand-up gösterileri hakkında bilmeniz gereken her şey

Russell Peters'ın canlı performansları, 75 ila 90 dakika süren keskin, tempolu gözleme dayalı komedi ve dinamik seyirci etkileşimi sunarak dünya çapında büyük kalabalıkları çekiyor. Büyük salonların çoğu, katılımcıların en az 16 veya 18 yaşında olmasını şart koşan yaş sınırlamaları uyguluyor ve birçok uluslararası turne durağı, etkileyici bir canlı deneyim sağlamak için güvenli kılıflar kullanılan kesin telefon yasağıyla düzenleniyor. Resmi birincil kontenjanlar 75 ABD dolarından başlasa da biletler sık sık hızla tükeniyor; bu da ikincil platformları, küresel turne tarihleri boyunca son dakika tek giriş biletleri bulmak için ideal bir alternatif haline getiriyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin