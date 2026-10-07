Russell Peters biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Küresel komedi ikonu Russell Peters yeniden sahnede ve kendine özgü gözleme dayalı mizahını, yıldırım hızındaki seyirci etkileşimini ve keskin kültürel tespitlerini dünya genelindeki salonlara taşıyor. Outsourced ve Deported gibi çığır açan gösterileriyle tanınan Peters, filtresiz stand-up performanslarıyla uluslararası ölçekte büyük kalabalıkları çekmeyi sürdürüyor.

Efsanevi canlı gösterisini yerinde izlemek istiyorsanız, GOAL en güncel takvim detayları ve bugün koltuğunuzu nasıl alabileceğinize dair bilgilerle yanınızda.

Russell Peters stand-up gösterisi ne zaman?

Tarih ve saat Etkinlikler Konum Biletler 15 Ekim 2026, 19:30 Russell Peters Live Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, ABD Biletler 16 Ekim 2026, 19:00 Russell Peters Live Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, ABD Biletler 16 Ekim 2026, 21:30 Russell Peters Live Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, ABD Biletler 17 Ekim 2026, 19:00 Russell Peters Live Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, ABD Biletler 17 Ekim 2026, 21:30 Russell Peters Live Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, ABD Biletler 25 Ekim 2026, 20:00 Russell Peters Live Etihad Arena, Abu Dabi, BAE Biletler 7 Kasım 2026, 20:00 Russell Peters Live The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, ABD Biletler 10 Kasım 2026, 19:30 Russell Peters Live Crown Live, Southbank, VIC, Avustralya Biletler 11 Kasım 2026, 19:30 Russell Peters Live Crown Live, Southbank, VIC, Avustralya Biletler 12 Kasım 2026, 19:30 Russell Peters Live Crown Live, Southbank, VIC, Avustralya Biletler 13 Kasım 2026, 19:30 Russell Peters Live Crown Live, Southbank, VIC, Avustralya Biletler 12 Kasım 2026, 20:00 Russell Peters Live Brea Improv, Brea, CA, ABD Biletler 13 Kasım 2026, 19:30 Russell Peters Live Brea Improv, Brea, CA, ABD Biletler 4 Aralık 2026, 19:00 Russell Peters Live Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, ABD Biletler 6 Aralık 2026, 20:00 Russell Peters Live Hard Rock Live, Hollywood, FL, ABD Biletler 21 Ocak 2027, 19:00 Russell Peters Live Milwaukee Improv, Brookfield, WI, ABD Biletler 22 Ocak 2027, 19:00 Russell Peters Live Milwaukee Improv, Brookfield, WI, ABD Biletler 22 Ocak 2027, 21:15 Russell Peters Live Milwaukee Improv, Brookfield, WI, ABD Biletler 23 Ocak 2027, 19:00 Russell Peters Live Milwaukee Improv, Brookfield, WI, ABD Biletler 28 Ocak 2027, 19:30 Russell Peters Live Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, ABD Biletler 29 Ocak 2027, 19:00 Russell Peters Live Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, ABD Biletler 29 Ocak 2027, 21:15 Russell Peters Live Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, ABD Biletler 30 Ocak 2027, 19:00 Russell Peters Live Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, ABD Biletler 30 Ocak 2027, 21:30 Russell Peters Live Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, ABD Biletler 4 Şubat 2027, 20:00 Russell Peters Live The American Comedy Co, San Diego, CA, ABD Biletler 11 Şubat 2027, 20:00 Russell Peters Live Brea Improv, Brea, CA, ABD Biletler 12 Şubat 2027, 19:30 Russell Peters Live Brea Improv, Brea, CA, ABD Biletler 13 Şubat 2027, 19:00 Russell Peters Live Brea Improv, Brea, CA, ABD Biletler 19 Şubat 2027, 20:00 Russell Peters Live Casino Rama Resort, Rama, ON, Kanada Biletler 20 Şubat 2027, 20:00 Russell Peters Live Casino Rama Resort, Rama, ON, Kanada Biletler 28 Ağustos 2027, 20:45 Russell Peters Live The Comedy Zone, Charlotte, NC, ABD Biletler

Russell Peters biletleri nereden alınır?

Turnenin resmi birincil bilet satış noktaları arasında Ticketmaster ve Live Nation gibi salon gişesi platformları yer alıyor.

Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltukları bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor.

Russell Peters stand-up biletleri ne kadar?

Birincil satış noktalarındaki resmi bilet kontenjanları, şehre, salona ve oturma bölümüne bağlı olarak 75 ABD dolarından başlıyor.

Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, mevcut duruma bağlı olarak fiyatların 65 ABD dolarından başladığı son dakika koltuklarını almak için alternatif bir seçenek sunuyor.

Russell Peters stand-up gösterileri hakkında bilmeniz gereken her şey

Russell Peters'ın canlı performansları, 75 ila 90 dakika süren keskin, tempolu gözleme dayalı komedi ve dinamik seyirci etkileşimi sunarak dünya çapında büyük kalabalıkları çekiyor. Büyük salonların çoğu, katılımcıların en az 16 veya 18 yaşında olmasını şart koşan yaş sınırlamaları uyguluyor ve birçok uluslararası turne durağı, etkileyici bir canlı deneyim sağlamak için güvenli kılıflar kullanılan kesin telefon yasağıyla düzenleniyor. Resmi birincil kontenjanlar 75 ABD dolarından başlasa da biletler sık sık hızla tükeniyor; bu da ikincil platformları, küresel turne tarihleri boyunca son dakika tek giriş biletleri bulmak için ideal bir alternatif haline getiriyor.