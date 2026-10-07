Russell Peters biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Küresel komedi ikonu Russell Peters yeniden sahnede ve kendine özgü gözleme dayalı mizahını, yıldırım hızındaki seyirci etkileşimini ve keskin kültürel tespitlerini dünya genelindeki salonlara taşıyor. Outsourced ve Deported gibi çığır açan gösterileriyle tanınan Peters, filtresiz stand-up performanslarıyla uluslararası ölçekte büyük kalabalıkları çekmeyi sürdürüyor.
Efsanevi canlı gösterisini yerinde izlemek istiyorsanız, GOAL en güncel takvim detayları ve bugün koltuğunuzu nasıl alabileceğinize dair bilgilerle yanınızda.
Russell Peters stand-up gösterisi ne zaman?
Tarih ve saat
Etkinlikler
Konum
Biletler
15 Ekim 2026, 19:30
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, ABD
16 Ekim 2026, 19:00
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, ABD
16 Ekim 2026, 21:30
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, ABD
17 Ekim 2026, 19:00
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, ABD
17 Ekim 2026, 21:30
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, ABD
25 Ekim 2026, 20:00
Russell Peters Live
Etihad Arena, Abu Dabi, BAE
7 Kasım 2026, 20:00
Russell Peters Live
The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, ABD
10 Kasım 2026, 19:30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Avustralya
11 Kasım 2026, 19:30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Avustralya
12 Kasım 2026, 19:30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Avustralya
13 Kasım 2026, 19:30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Avustralya
12 Kasım 2026, 20:00
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, ABD
13 Kasım 2026, 19:30
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, ABD
4 Aralık 2026, 19:00
Russell Peters Live
Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, ABD
6 Aralık 2026, 20:00
Russell Peters Live
Hard Rock Live, Hollywood, FL, ABD
21 Ocak 2027, 19:00
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, ABD
22 Ocak 2027, 19:00
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, ABD
22 Ocak 2027, 21:15
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, ABD
23 Ocak 2027, 19:00
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, ABD
28 Ocak 2027, 19:30
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, ABD
29 Ocak 2027, 19:00
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, ABD
29 Ocak 2027, 21:15
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, ABD
30 Ocak 2027, 19:00
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, ABD
30 Ocak 2027, 21:30
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, ABD
4 Şubat 2027, 20:00
Russell Peters Live
The American Comedy Co, San Diego, CA, ABD
11 Şubat 2027, 20:00
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, ABD
12 Şubat 2027, 19:30
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, ABD
13 Şubat 2027, 19:00
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, ABD
19 Şubat 2027, 20:00
Russell Peters Live
Casino Rama Resort, Rama, ON, Kanada
20 Şubat 2027, 20:00
Russell Peters Live
Casino Rama Resort, Rama, ON, Kanada
28 Ağustos 2027, 20:45
Russell Peters Live
The Comedy Zone, Charlotte, NC, ABD
Russell Peters biletleri nereden alınır?
Turnenin resmi birincil bilet satış noktaları arasında Ticketmaster ve Live Nation gibi salon gişesi platformları yer alıyor.
Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltukları bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor.
Russell Peters stand-up biletleri ne kadar?
Birincil satış noktalarındaki resmi bilet kontenjanları, şehre, salona ve oturma bölümüne bağlı olarak 75 ABD dolarından başlıyor.
Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, mevcut duruma bağlı olarak fiyatların 65 ABD dolarından başladığı son dakika koltuklarını almak için alternatif bir seçenek sunuyor.
Russell Peters stand-up gösterileri hakkında bilmeniz gereken her şey
Russell Peters'ın canlı performansları, 75 ila 90 dakika süren keskin, tempolu gözleme dayalı komedi ve dinamik seyirci etkileşimi sunarak dünya çapında büyük kalabalıkları çekiyor. Büyük salonların çoğu, katılımcıların en az 16 veya 18 yaşında olmasını şart koşan yaş sınırlamaları uyguluyor ve birçok uluslararası turne durağı, etkileyici bir canlı deneyim sağlamak için güvenli kılıflar kullanılan kesin telefon yasağıyla düzenleniyor. Resmi birincil kontenjanlar 75 ABD dolarından başlasa da biletler sık sık hızla tükeniyor; bu da ikincil platformları, küresel turne tarihleri boyunca son dakika tek giriş biletleri bulmak için ideal bir alternatif haline getiriyor.