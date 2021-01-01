Ruslar duyurdu: Marcao transferi için Galatasaray ile ilk görüşme yapıldı

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao'ya Rus kulüplerinden teklifler geliyor.

Gelecek sezon sonu Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Marcao ile sarı - kırmızılı ekip arasında yeni kontrat görüşmeleri devam ediyor.

Bir yandan yeni kontrat görüşmeleri sürerken diğer yandan da Marcao'ya bazı teklifler geliyor. Rusya'nın Zenit ve Lokomotiv Moskova takımları başarılı oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Rakitskiy'nin yerine Marcao

Rus Eurostavka'nın haberine göre, Zenit takımdan ayrılma ihtimali bulunan Yaroslav Rakitskiy'nin yerine Marcao'yu transfer etmeyi düşünüyor. Haberde ayrıca kulüpler arasında ilk görüşmenin gerçekleştiği ifadelerine yer verildi.

Bonservis bedeli olarak 15 milyon euro'ya yer verilen haberde, Lokomotiv Moskova'nın da oyuncuyu isteyen bir başka kulüp olduğu vurgulandı.

Marcao bu sezon ne yaptı?

Süper Lig'de 34 maçta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 39 karşılaşmada bir gol atarken bir kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Marcao'nun kariyerinden satırbaşları

Futbola ülkesi Brezilya'nın Avai kulübünde başlayan Marcao ardından Atletico Paranaense'nin yolunu tuttu. 2017 yılına kadar burada forma giyen başarılı isim, ilk Avrupa'ya çıkışını Portekiz ekibi Rio Ave'ye transfer olarak yaptı.

Rio Ave'nin ardından Chaves tarafından transfer edilen Marcao, burada Galatasaray scout ekibinin dikkatini çekti. Galatasaray, 2019 yılında 4 milyon euro karşılığında Marcao'yu transfer etti.