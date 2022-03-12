Rus kullanıcılar Ukrayna'nın işgalinin ardından Fantasy Premier League'den çıkarıldı

Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya olan yaptırımlar da sürüyor.

Son olarak tüm Rus kullanıcılar, Fantasy Premier League oyunundan kaldırıl.

Premier Lig, Rusya'da sanal kullanıcılar tarafından yönetilen takımların kaldırıldığını ve bu durumun yaklaşık 12.000 hesabı etkilediğini doğruladı.

Kullanıcılar artık yeni bir takım kaydederken uyrukları olarak Rusya'yı seçemezler.

Ne söylendi?

Premier Lig, kararın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınama hareketinin bir parçası olarak alındığını doğruladı.

Karar, ligin yayıncı Okko Sport ile yaptığı anlaşmanın dondurulmasının ardından geldi.

Bildiride bulunan ifade şu şekilde:

"Birlik, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini şiddetle kınıyor. Barış çağrısında bulunuyoruz ve düşüncelerimiz etkilenen herkesle birlikte."

Bu hamle, Birleşik Krallık'ta Ukrayna'nın işgaline karşı durmak için alınan bir dizi kararın sadece sonuncusu.

Chelsea'nin durumu

İngiltere hükümeti, mal varlıkları dondurulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan bağları nedeniyle Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e karşı kararlı adımlar atıyor.

Abramovich'in İngiliz ekonomisinden kar etmesi engelleniyor. Yine de potansiyel tekliflerle ile birlikte kulübü satın almakla ilgilenen çok sayıda kişi ve kurum var. Chelsea'nin satışı hala mümkün olacak gibi görünüyor.

Menajer Thomas Tuchel, Abramovich ve kulübün mali durumu hakkında uzun tartışmalara girmemeye çalıştı.

Kulübün futbol tarafı açısından işlerin nasıl "her zamanki gibi" gittiği hakkında açıklamalarda bulundu.

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