Rummenigge: Real Madrid ve Juventus Ronaldo konusunda hata yaptı

Alman futbolunun efsane ismi ve Bayern Münih'in eski başkanı Karl-Heinz Rummenigge İtalyan basınına verdiği röportajda Juventus'tan ayrılıp, Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun son durumunu değerlendirdi. Rummenigge, Real Madrid ve Juventus yönetimlerinin Portekizli efsane konusunda hataya düştüğünü söyledi.

Rummenigge ne söyledi?

La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Juventus ve Real Madrid'in Ronaldo'nun ayrılmasına izin vermekle hata yaptıklarını söyledi:

"Real Madrid yönetimi 2018'de Ronaldo'yu sattığında ekonomik olarak büyük bir yükten kurtulduklarını düşünüyordu ama Ronaldo neredeyse 37 yaşında olsa bile sürekli gol atan bir oyuncu. Şu an Manchester United'da bile gol atıyor.

"Fiziğine inanılmaz bir şekilde bakıyor bunu gözlerimle görebiliyorum. O tartışmaya açık bir oyuncu değil ancak belki de kulüp ve taraftarlar tarafından yeterince sevilmediğini düşünüyordu."

Real Madrid'de efsane oldu

LA Liga'da Real Madrid forması giydiği dokuz sezon boyunca 292 maça çıkan ve 311 gol atan efsane oyuncu, Real Madrid'den kulüp tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak ayrılmıştı. Üçü Zinedine Zidane, biri ise Carlo Ancelotti yönetiminde olmak üzere İspanya'da dört kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Ronaldo'nun adı ayrılığı sonrasında da Real Madrid ile anılmıştı.

Juventus'un dokuz sezonluk şampiyonluk serisinin sona ermesinin ardından İtalyan ekibinden ayrılan Ronaldo, Manchester City'den de teklif almasına rağmen tercihini eski takımı Manchester United'dan yana kullanmıştı. Portekizli oyuncunun bu kararında eski teknik direktörü Sir Alex Ferguson etkin bir rol oynamıştı.

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