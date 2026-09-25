Rummenigge: Olise, Yamal'dan daha iyi ve röportaj yapmak zorunda değil

Bayern Münih Denetim Kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge, bugün cuma günü, kulübün geleceğinde Fransız yıldızı Michael Olise'nin hizmetlerini korumak için harekete geçmesi gerekeceğini belirtti ve oyuncunun sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzandığına dikkat çekti.

Rummenigge, Alman "Abendzeitung" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Bir noktada kulübün onunla oturup uygun bir teklif sunması gerekecek."

Sözlerine şöyle devam etti: "O, mevkiinde sıra dışı bir oyuncu. Bu rolde çok özel iki oyuncu var: Olise ve Lamine Yamal (Barcelona oyuncusu). Şu an itibarıyla Olise'nin performansının daha olgun olduğunu bile söyleyebilirim. Bu arada, Olise ve Harry ailemin tam anlamıyla favorileri; tüm torunlarım Olise ya da Kane forması giyiyor."

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Bayern Münih efsanesi, Olise'nin kişiliği ve medya röportajlarından uzak durması etrafında koparılan tartışmayla ilgili olarak şöyle konuştu: "Bir oyuncunun röportajlarda görünmesindense, gerçek işinde, yani sahanın içinde elinden gelenin en iyisini ortaya koymasını tercih ederim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana göre, bazı medya organları bu meseleyi bir kampanyaya dönüştürdü. Bildiğim kadarıyla, onu uzun röportajlar yapmaya zorlayan hiçbir sözleşmesel yükümlülük yok."

Fransız oyuncu, medyayla konuşmaktan çekindiği izlenimini veren tutumu nedeniyle son dönemde bazı eleştirilere maruz kalmıştı.







