Jamal Musiala uzun bir aranın ardından sahalara döndü, ancak bu dönüş Bayern Münih'teki geleceğini çevreleyen tartışmaları sona erdirmeye yetmedi. Oyuncunun sağlık durumu Almanya'da tartışmalı bir meseleye dönüşürken kulüp yönetimi, sakatlığının ayrıntılarını ele alış biçimi ve maaşı ile mali geleceğine dair tartışma yaratan açıklamalar nedeniyle giderek artan eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

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18 Eylül'den bu yana, daha doğrusu Bayern Münih'in 7-0 kazandığı Union Berlin maçından beri sahalardan uzak kalan Alman ofansif orta saha, bu hafta 1-1 sona eren Köln karşılaşmasında yeniden forma giydi. Uzun bir aranın ardından ilk kez sahaya çıkan oyuncu 20 dakika süre aldı.

23 yaşındaki oyuncunun dönüşü iyileşme sürecinde olumlu bir adım olsa da sağlık durumu hâlâ pek çok soru işaretiyle çevrili. Özellikle ciddi bir nörolojik sorun yaşadığına dair konuşulanlar, tıbbi gizliliğin sınırları ve oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ayrıntıları kamuoyundan uzak tutma hakkı üzerine geniş bir tartışma başlattı.

Tartışma Musiala'nın sağlık durumuyla sınırlı kalmadı. Bayern Münih yönetiminin oyuncunun geleceğiyle bağlantılı mali konulara değinmesiyle tartışma daha da alevlendi. Karl-Heinz Rummenigge'nin, eski seviyesine dönüp dönemeyeceği şüpheli olan bir oyuncuya karşı mevcut mali yükümlülüklerin sürdürülmesinin zor olduğunu ima eden sözleri geniş bir eleştiri dalgasına neden oldu.

Rummenigge, büyük şaşkınlık yaratan açıklamasında şunları söyledi: "Elimizdeki bilgiler, oyuncunun alışılmış seviyesine dönmesinin zor olduğunu gösteriyor. Ailesiyle, oyuncunun kendisiyle ve özellikle temsilcileriyle konuşmamız gerekiyor. Tüm saygımla, bu rakamlar artık mümkün değil."

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Bu sözler Almanya'da öfkeli tepkilere yol açtı ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu'nu (FIFPro) da devreye girmeye itti. FIFPro yayımladığı açıklamada, oyuncunun içinden geçtiği hassas sağlık sürecini göz önünde bulundurarak Bayern Münih'ten oyuncusuna saygı göstermesini ve mahremiyetine özen göstermesini istedi.

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Meselenin hassasiyeti, Musiala'nın sözleşme durumundan da kaynaklanıyor. Bavyera ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun yıllık maaşının yaklaşık 25 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Bu durum yönetimi, oyuncuya karşı üstlendiği büyük mali yükümlülükler ile onu takımın en parlak yıldızlarından biri yapan seviyesini yeniden yakalayıp yakalayamayacağına dair endişeler arasında karmaşık bir denklemle baş başa bırakıyor.

Dreesen sessizliğini bozdu ve Bayern'i savundu

Eleştirilerin ortasında Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen kulübün tutumunu savunmak için öne çıktı. Dreesen, şu aşamadaki önceliğin oyuncunun geleceği hakkındaki medya tartışmalarını sürdürmek değil, Musiala'nın iyileşmesine yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

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Dreesen, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "Musiala hakkında her şey söylendi. Şimdi onunla ilgilenmemiz ve oynamasına izin vermemiz gerekiyor. Cuma günü, belirlenen plan doğrultusunda sahada olmasına çok sevindim. Şimdi alışılmış seviyesini yeniden yakalamasını umuyoruz."

Dreesen sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarlar bu durumdan endişe duyuyor çünkü takımımızdaki her oyuncu bizden biri. Jamal bizden biri! Tam da bu yüzden onunla ilgileniyoruz. Bir tepki olması doğaldı, ancak açıkçası Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu'nun (FIFPro) tepkisine şaşırdım. Bu birlik Almanya'da temsil bile edilmiyor."

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Bayern'in CEO'su, kulübün oyuncuya karşı sorumluluklarından kaçmadığını ancak kendi çıkarlarını da gözetmek zorunda olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Tutumumun arkasındayım: Jamal'ın iyileşmesi ve eski seviyesine dönmesi için yeterli zamanı bulmasını sağlamak bizim görevimiz. Aynı zamanda kulübe karşı da bir sorumluluğumuz var."

Dreesen, Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'nin açıklamalarını farklı biçimlerde ifade etmiş olsalar da aynı görüşü dile getirdiklerini belirtti. Dreesen ayrıca Bayern'deki birlik ve aidiyet ruhunu yansıtan "Mia san mia" sloganı etrafında dönen tartışmanın büyük ölçüde yapay olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

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Musiala'nın dönüşü için belirlenmiş bir tarih yok

Dreesen sözlerini, kulübün Alman yıldızının dönüşü için katı bir takvim belirlemeyi düşünmediğini vurgulayarak tamamladı ve oyuncunun fiziksel ve teknik açıdan hazır hale gelmesi için sabra ve zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Dreesen şöyle konuştu: "Kış daha yeni başladı ve uzun sürecek. Dönüşü için belirli bir hafta sayısı belirlenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Durumu birkaç ay içinde değerlendireceğiz. Jamal'ın durumu, iki ay forma giyemeyen herhangi bir oyuncunun durumundan farklı değil. Geri dönmek için zamana ihtiyacı var."

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Bayern Münih böylece krizi kontrol altına almaya ve tutumunu savunmaya çalışıyor. Öte yandan Musiala'nın sahalara dönüşü, zorluklarla dolu yeni bir dönemin yalnızca başlangıcı gibi görünüyor: eski seviyesini yeniden yakalamak, geleceğiyle ilgili endişeleri gidermek ve yeşil sahanın sınırlarını aşan tartışmalara son vermek.