Bayern Münih Denetleme Kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge, Harry Kane ve Michael Olise'nin Bavyera ekibinde uzun süre kalacağına olan güvenini dile getirdi ve Ballon d'Or yarışında İngiliz forvetin öne çıktığını belirtti.

Rummenigge, Alman "ran" sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İkisi de Bayern'de uzun süre kalmayı düşünüyor. Harry'nin sözleşmesini yakında uzatacağını umuyorum, buna çok da güveniyorum. Sırada Michael olsun isterim. Onun Bayern'de daha nice yıllar kalmasını görmek isterim."

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Şunları ekledi: "Biz Bayern Münih olarak, Ballon d'Or'un en önemli adayları arasında Harry Kane ve Michael Olise gibi iki oyuncuya sahip olduğumuz için kendimizi çok şanslı sayabiliriz. İkisi de dünya çapında oyuncular ve dünya çapında oyuncular ağaçta yetişmiyor; bir süredir bizim için çok önemli iki figür oldular."

Rummenigge, Ballon d'Or hakkında şunları söyledi: "Bu ödülü kazanan son Bayern'li oyuncu bendim, bu yüzden şimdi bir başka Bayern'li oyuncunun bu ödülü kazanmasını görmek isterim. Bir kulüp olarak bizim için de çok özel bir anlamı olur."

Sözlerine şöyle devam etti: "Belirleyici kıstas bireysel performanstır ve bu düzeyde Harry Kane üstünlüğe sahip. Gol sayıları ve kupaları kendi adına konuşuyor."

Kane'in Bayern ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar uzanıyor ve uzatma müzakereleri bu sezon başlamadan önce başlamıştı.

Sportif direktör Max Eberl görüşmeleri "çok uyumlu" olarak nitelerken, "Sky Sport - Almanya" ağı, masadaki seçeneklerden birinin 2029'a kadar uzatma olduğunu, ancak henüz bir anlaşmanın açıklanmadığını bildirdi. Olise ise kulüple 2029'a kadar bir sözleşmeyle bağlı.

Rummenigge, Ballon d'Or kazanan son Bayern'li oyuncu olarak kabul ediliyor; nitekim bu ödülü 1980 ve 1981 yıllarında üst üste iki kez kazandı. 2002'den 2021'e kadar kulübün CEO'luğu görevini üstlendi, ardından Mayıs 2023'te Denetleme Kurulu'na geri döndü.



