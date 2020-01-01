Rummenigge: Guardiola, Neuer'i orta sahada oynatacaktı

Bayern Münih'in CEO'su, bir dönem Alman kalecinin orta sahada görev almasını düşündüklerini söyledi.

Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de sürdüren Pep Guardiola, İngiliz ekibe gelmeden önce 2013-2016 yılları arasında 'te görev almıştı.

Bayern Münih'in CEO'luk görevini yürüten Alman futbolunun efsane ismi Karl-Heinz Rummenigge, İspanyol teknik adamın, takımın kalecisi Manuel Neuer'i bir lig maçında orta sahada oynatmayı düşündüğünü açıkladı.

Alman ekibin resmi dergisi 51'e konuşan Rummenigge "Manuel, yetenekleriyle kalecilik pozisyonunda bir devrimin altına imza attı. Pep Guardiola'nın şampiyonluğunu kazanmamızın ardından Manuel'i bir sonraki maçta orta sahada oynatmayı teklif ettiğini hatırlıyorum. Pep'i bu fikirden vazgeçirmek oldukça zordu ama bunu yapsaydık büyük bir saygısızlık olarak değerlendirilebilirdi. Ancak ben de Manuel'in orta sahada iyi iş çıkarabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Bayern Münih, 20 haftası geride kalan Bundesliga'nın 2019-20 sezonunda 42 puanla zirvede yer alıyor.