Bayern Münih Denetleme Kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge, kulübünün İngiliz forvet Harry Kane ile devam etmek istediğini vurgulayarak, oyuncunun kardeşi ve babasının şu anda geleceği konusunda Bavyera kulübünün icra kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen ile görüşmeler yürüttüğüne dikkat çekti.

Rummenigge bugün cuma günü Alman "Abendzeitung" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Harry'nin kardeşi ve babası şu anda Jan-Christian Dreesen ile görüşüyor. İyi bir çözüme ulaşacaklarına dair iyimserim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Geçmişte, 30 yaşını aşan oyuncuların genel olarak yalnızca bir yıllık sözleşme almaları gerektiğini söylerdim. Ama bir oyuncudan emin olduğunuzda istisnalar vardır. Ve biz Harry'den eminiz. Onun 3 yıl içinde yalnızca bir sakatlık yaşadığını unutmamalıyız."

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Rummenigge, Kane'in ortaya koyduğu sezonu övdü ve bu yıl Altın Top ödülünü kazanmayı hak ettiğini belirtti: "Harry geçen sezon Bayern ve İngiltere ile toplamda 73 gol attı ve bu yüzyılda bir yıl içinde daha iyi bir rakama ulaşan tek isim Lionel Messi'ydi."

Şunu ekledi: "Ölçüt budur. Ve bu ödülü çoğunlukla forvetler kazanır. Yapay zekaya da bunu sordum, cevabı Harry'nin kazanma şansının yüzde 68 olduğuydu. Umarız işler bu şekilde ilerler."

Eski Almanya yıldızı şöyle devam etti: "Bayern Münih'ten bir oyuncunun Altın Top kazanmasının üzerinden uzun bir zaman geçti. Benim 1980 ve 1981 yıllarında ödülü kazanmamın üzerinden 4 on yıldan fazla geçti. İşte bu yüzden bu başarıya bugün ulaşmak yalnızca oyuncu için değil, tüm Bayern Münih için özel bir öneme sahip olacak."

"Mbappé ve Yamal"

Rummenigge sözlerine şöyle devam etti: "Harry takım için, özellikle de daha genç oyuncular için büyük bir örnek teşkil ediyor. Gol atma konusunda muazzam bir siciline sahip ve bu istisnai bir şey. Ayrıca topu sanki cetvelle çizilmiş gibi son derece isabetli bir şekilde sağa ve sola aktarıyor. Bir futbolcu olarak daha da gelişti ve Harry aynı zamanda özel bir insan. Taraftarların insanlara karşı ince bir sezgisi var ve Harry'yi sevmeleri tesadüf değil."

Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'ın 26 Ekim'de sunulması planlanan Altın Top için rekabetiyle ilgili şunları söyledi: "İkisi de tabii ki harika oyuncular. Ama kesinlikle düşünüyorum ki Harry'nin daha içine kapanık kişiliği daha çekici. Bu aynı zamanda onun kişiliğini de yansıtıyor, çünkü Harry gollerinin, performansının ve kupalarının kendisi adına konuşmasına izin veriyor ve neyse ki iki yıldır yaptığı da bu."

Şöyle tamamladı: "Altın Top'u kazanmanın en önemli ölçütü bireysel performanstır ve bu açıdan Harry öne çıkıyor."



