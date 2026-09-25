24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Rummenigge'den Mbappe ve Yamal yorumu: Kane golleriyle konuşuyor, yapay zeka onu Ballon d'Or'a aday gösteriyor

Ballon d'Or
H. Kane
K. Mbappe
L. Yamal
İngiltere - İspanya
İngiltere
İspanya
UEFA Nations League A
Barcelona - Getafe
Barcelona
Getafe
La Liga
Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Eintracht Frankfurt - Bayern Munich
Eintracht Frankfurt
Bayern Munich
Bundesliga
Viking - Bayern Münih
Viking
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
Türkiye - Fransa
Türkiye
Fransa
İngiltere
Fransa
İspanya
Almanya
Norveç
Türkiye

Rummenigge, Kane'in bireysel kıstasta öne çıktığını düşünüyor

Bayern Münih Denetleme Kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge, kulübünün İngiliz forvet Harry Kane ile devam etmek istediğini vurgulayarak, oyuncunun kardeşi ve babasının şu anda geleceği konusunda Bavyera kulübünün icra kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen ile görüşmeler yürüttüğüne dikkat çekti.

Rummenigge bugün cuma günü Alman "Abendzeitung" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Harry'nin kardeşi ve babası şu anda Jan-Christian Dreesen ile görüşüyor. İyi bir çözüme ulaşacaklarına dair iyimserim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Geçmişte, 30 yaşını aşan oyuncuların genel olarak yalnızca bir yıllık sözleşme almaları gerektiğini söylerdim. Ama bir oyuncudan emin olduğunuzda istisnalar vardır. Ve biz Harry'den eminiz. Onun 3 yıl içinde yalnızca bir sakatlık yaşadığını unutmamalıyız."

Ayrıca oku

Huijsen derbi hakkında: Hatalar Real Madrid'in lehine olsaydı büyük bir gürültü kopardı

Sevgilisi yüzünden: Icardi 2099 yılına kadar ceza aldı!

Rummenigge, Kane'in ortaya koyduğu sezonu övdü ve bu yıl Altın Top ödülünü kazanmayı hak ettiğini belirtti: "Harry geçen sezon Bayern ve İngiltere ile toplamda 73 gol attı ve bu yüzyılda bir yıl içinde daha iyi bir rakama ulaşan tek isim Lionel Messi'ydi."

Şunu ekledi: "Ölçüt budur. Ve bu ödülü çoğunlukla forvetler kazanır. Yapay zekaya da bunu sordum, cevabı Harry'nin kazanma şansının yüzde 68 olduğuydu. Umarız işler bu şekilde ilerler."

Eski Almanya yıldızı şöyle devam etti: "Bayern Münih'ten bir oyuncunun Altın Top kazanmasının üzerinden uzun bir zaman geçti. Benim 1980 ve 1981 yıllarında ödülü kazanmamın üzerinden 4 on yıldan fazla geçti. İşte bu yüzden bu başarıya bugün ulaşmak yalnızca oyuncu için değil, tüm Bayern Münih için özel bir öneme sahip olacak."

"Mbappé ve Yamal"

Rummenigge sözlerine şöyle devam etti: "Harry takım için, özellikle de daha genç oyuncular için büyük bir örnek teşkil ediyor. Gol atma konusunda muazzam bir siciline sahip ve bu istisnai bir şey. Ayrıca topu sanki cetvelle çizilmiş gibi son derece isabetli bir şekilde sağa ve sola aktarıyor. Bir futbolcu olarak daha da gelişti ve Harry aynı zamanda özel bir insan. Taraftarların insanlara karşı ince bir sezgisi var ve Harry'yi sevmeleri tesadüf değil."

Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'ın 26 Ekim'de sunulması planlanan Altın Top için rekabetiyle ilgili şunları söyledi: "İkisi de tabii ki harika oyuncular. Ama kesinlikle düşünüyorum ki Harry'nin daha içine kapanık kişiliği daha çekici. Bu aynı zamanda onun kişiliğini de yansıtıyor, çünkü Harry gollerinin, performansının ve kupalarının kendisi adına konuşmasına izin veriyor ve neyse ki iki yıldır yaptığı da bu."

Şöyle tamamladı: "Altın Top'u kazanmanın en önemli ölçütü bireysel performanstır ve bu açıdan Harry öne çıkıyor."


Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin