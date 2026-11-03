Ruiz'in başarısında Barcelona da var: Villarreal ise felaket bir rakama imza attı

İspanyol yıldız Fabian Ruiz, bu salı akşamı Villarreal karşısında sergilediği muhteşem performansın ardından istisnai bir rakamın altına imza attı. Ruiz, takımı Paris Saint-Germain'in "Sarı Denizaltı"yı altı golle farklı mağlup etmesine öncülük etti; karşılaşma Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının dördüncü haftasında oynandı.

Fabian Ruiz, Villarreal karşısında iki gol kaydetti. İlk golü ve Paris'in dördüncü golünü 17. dakikada attı, ardından ikinci yarının başlarında dönerek Luis Enrique'nin öğrencilerinin beşinci golünde imzasını attı; bu gol 55. dakikada geldi.

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Böylece Ruiz, Şampiyonlar Ligi tarihinde başka bir İspanyol takımın filelerine ikili gol kaydeden ikinci İspanyol oyuncu oldu.

"Mister Chip" istatistiklerine göre, bu başarıya daha önce yalnızca bir kez ulaşılmıştı; Valencia oyuncusu Miguel Angel Angulo, 2 Mayıs 2000'de turnuvanın yarı final rövanşında kazanılan 4-1'lik galibiyette Barcelona'nın kalesine iki gol kaydetmişti.

Buna karşılık Villarreal, Şampiyonlar Ligi maçında kendi sahasında altı gol farkla yenilen ilk İspanyol takımı olarak olumsuz bir sicile girdi; bundan önce yalnızca Deportivo La Coruña, 8 Aralık 2004'te Monaco karşısında beş gol farkla (5-0) mağlup olmuştu.

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