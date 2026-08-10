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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Rui Pedro, Suudi Ehli taraftarlarının öfkesini patlattı: İttifak oyuncusuyla ne ilgisi var?

Transfers
R. Al Otaibi
Al-Ettifaq
Premier Lig
Al Ahli
Suudi Arabistan

Radi Al-Otaibi sebep

Sağ bek dosyası, müzakerelerin ileri aşamalara ulaşmasına rağmen Ettifak'ın sağ beki Radi el-Uteybi'nin transferinin sekteye uğramasının ardından Ehli Kulübü'nün duvarları arasında yeni bir öfke dalgasına kapı araladı.

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Ehli taraftarları, sağ kanadı özel bir yerli oyuncuyla güçlendirme yönündeki acil ihtiyaç göz önüne alındığında, yeni futbol sezonu başlamadan önce transferin resmi olarak açıklanmasını "El-Raki"nin en önemli takviyelerinden biri olarak bekliyordu.

Suudi "El-Yevm" gazetesi, Ehli yönetiminin oyuncunun 17 milyon riyal karşılığında transferi konusunda Ettifak yönetimiyle zaten bir anlaşmaya vardığını, Cidde kulübünün kişisel şartlar üzerinde Uteybi'nin onayını da aldığını, ancak transferin şimdiye kadar net bir gerekçe olmaksızın durduğunu ortaya koydu.

Gazete, Ehli'nin spor direktörü Portekizli Rui Pedro'nun dosyayı sonuçlandırma ve müzakereleri bitirme gücüne sahip olduğunu, ancak işlemi tamamlamak için kesin adımlar atmadığını, bunun da takım taraftarları arasında bir soru işaretleri ve rahatsızlık hali doğurduğunu belirtti.

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Taraftarlar, transferin sonuçlandırılmasındaki gecikmenin takımın gelecek sezon hazırlıklarını etkilemesinden endişe ediyor; özellikle de Ehli'nin hem yerel hem de kıtasal düzeyde güçlü rekabetlerle karşı karşıya olduğu ve tüm mevkilerde tam bir kadroya ve hazır alternatiflere ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde.

26 yaşındaki Uteybi, son yılların en dikkat çeken Suudi sağ beklerinden biri olarak kabul ediliyor; kariyerine El-Vahda'da başladı, ardından Ahad ve El-Hazm arasında dolaştı, El-Kadisiye ile de kiralık bir deneyim yaşadı ve 2023 yazından bu yana Ettifak'ta karar kıldı.

Oyuncu geçen sezon "Fâris el-Dehnâ" ile çeşitli müsabakalarda 25 maça çıktı ve bu maçlarda 3 asist yaparak takımın kadrosunda vazgeçilmez bir unsur olarak konumunu teyit etti.

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Radi el-Uteybi'nin geleceği, Ehli'nin kadrosunu güçlendirme isteği, Ettifak'ın şartlarına bağlı kalması ve yaz transfer döneminin kapanmasından önce Ehli yönetiminden gelecek kesin bir hamlenin beklenmesi arasında yeni bir duyuruya kadar askıda kalıyor.

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