Rui Costa, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i Benfica'ya istiyor

Kış transfer dönemi bazı ülkelerde başladı, bazılarında ise çok kısa zamanda başlayacak.

Hâl böyleyken, ilgi odağı olanlar yalnızca futbolcular değil. Teknik direktörlerin de isimleri sık sık başka kulüplerle anılıyor.

Bunlardan biri de Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim oldu.

Ne söylendi?

Fatih Terim ile ilgili iddialar Portekiz'den geldi.

Canal 11'de ekranlara gelen 'Lateral Esquerdo' isimli programın yorumcusu Pedro Bouças, Benfica Başkanı Rui Costa'nın kafasında bir Fatih Terim planı olabileceğini söyledi.

Rui Costa futbolculuk döneminde Fiorentina'da forma giyerken Terim, eski yıldızı hocalığını yapmıştı.

Benfica neden hoca arıyor?

Portekiz Ligi'nde 37 puanla 3. sırada yer alan Benfica, bu sezon istediği gibi bir performans sergileyemiyor.

Lider Porto ve ikinci Sporting CP'nin yedi puan gerisinde kalan Benfica, şampiyonluk için umudunu kaybetmiş durumda.

12 Aralık'ta deplasmanda 4-1 kazanılan Famalicao maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıran Portekiz temsilcisi, şimdi yeni hoca arayışında.

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