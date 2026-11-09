Real Madrid'in farklı skorla kazandığı Real Madrid - Valencia maçı, saha içinde birçok gerilim anına sahne oldu. Ancak olaylar bununla sınırlı kalmadı; soyunma odaları koridorunda devre arasında yaşanan tartışmanın ötesine geçerek sahanın dışına da taştı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Antonio Rüdiger, Real Madrid'in yedek kulübesinin arkasında bulunan iki Valencia taraftarının öfkesine yol açtı. Rüdiger, o anda beyazlı takıma Mestalla Stadı'nda 2-0'lık üstünlüğü getiren takım arkadaşı Arda Güler'in golünü coşkuyla kutlamak için yedek kulübesinden ayrılmıştı.

İki taraftar, kutlama şekli nedeniyle Rüdiger'e yönelik eleştirilerde bulunurken, Alman savunmacı Cristiano Ronaldo'nun kutlamasını taklit etmeye çalıştı; bu da oldukça eğlenceli görünen bir manzaraya dönüştü.

Maç sırasındaki bir başka anda ise Rüdiger ve Eder Militao, yardımcı hakemin bir kararına itiraz etmek için yedek kulübesinden ayrıldı. Yerlerine döndüklerinde ise aynı iki taraftar, onlara uygunsuz bir şekilde işaret ederek dostça olmayan bir biçimde oturmalarını istedi.

Ancak sürpriz, maçın bitiminin ardından geldi. Aynı taraftarlar, Militao'dan ısınma formasını istedi ve Brezilyalı savunmacı tereddüt etmeden bu isteğe karşılık verdi; ikilinin durduğu bölgeye yöneldi, ardından formasını çıkarıp onlara hediye etti.

İki taraftar, Militao'nun bu davranışını büyük bir mutlulukla karşıladı ve Real Madrid oyuncusuna minnettarlıklarının bir işareti olarak ellerini kalplerinin üzerine koyarak karşılık verdi.

Videonun sosyal medyada geniş çapta yayılmasının ardından bir kullanıcı, taraftarların fotoğrafını paylaşarak şu soruyu sordu: "Bu ikisi, Antonio'ya golü kutlarken her türlü eleştiriyi yönelten aynı kişiler değil mi?"

Bunun üzerine Militao, yoruma yanıt vermek için araya girdi ve şunları söyledi: "Evet, kinle yaşamamalıyız."

Brezilyalı savunmacının bu davranışı, Real Madrid'in Valencia şehrine yaptığı, heyecan ve gerilimle dolu bir başka ziyareti sonlandıran dostça bir jest oldu.