24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1085515711.jpgSports Press Photo
Çeviri:

Rüdiger'in provokasyonuna rağmen: Militao, Valencia taraftarını beklenmedik bir hediyeyle mahcup etti

Eder Militao
A. Ruediger
Real Madrid
Valencia
La Liga
Şampiyonlar Ligi
Brezilya
Almanya
İspanya

Brezilyalı, öfke yerine hoşgörüyü seçiyor

Real Madrid'in farklı skorla kazandığı Real Madrid - Valencia maçı, saha içinde birçok gerilim anına sahne oldu. Ancak olaylar bununla sınırlı kalmadı; soyunma odaları koridorunda devre arasında yaşanan tartışmanın ötesine geçerek sahanın dışına da taştı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Antonio Rüdiger, Real Madrid'in yedek kulübesinin arkasında bulunan iki Valencia taraftarının öfkesine yol açtı. Rüdiger, o anda beyazlı takıma Mestalla Stadı'nda 2-0'lık üstünlüğü getiren takım arkadaşı Arda Güler'in golünü coşkuyla kutlamak için yedek kulübesinden ayrılmıştı.

İki taraftar, kutlama şekli nedeniyle Rüdiger'e yönelik eleştirilerde bulunurken, Alman savunmacı Cristiano Ronaldo'nun kutlamasını taklit etmeye çalıştı; bu da oldukça eğlenceli görünen bir manzaraya dönüştü.

Maç sırasındaki bir başka anda ise Rüdiger ve Eder Militao, yardımcı hakemin bir kararına itiraz etmek için yedek kulübesinden ayrıldı. Yerlerine döndüklerinde ise aynı iki taraftar, onlara uygunsuz bir şekilde işaret ederek dostça olmayan bir biçimde oturmalarını istedi.

Gelecek maçlar
TDV

TDV

Kupa Del Rey

10 Kas 2026

VAL

VAL

RMA

RMA

La Liga

21 Kas 2026

CEL

CEL

Ancak sürpriz, maçın bitiminin ardından geldi. Aynı taraftarlar, Militao'dan ısınma formasını istedi ve Brezilyalı savunmacı tereddüt etmeden bu isteğe karşılık verdi; ikilinin durduğu bölgeye yöneldi, ardından formasını çıkarıp onlara hediye etti.

İki taraftar, Militao'nun bu davranışını büyük bir mutlulukla karşıladı ve Real Madrid oyuncusuna minnettarlıklarının bir işareti olarak ellerini kalplerinin üzerine koyarak karşılık verdi.

Videonun sosyal medyada geniş çapta yayılmasının ardından bir kullanıcı, taraftarların fotoğrafını paylaşarak şu soruyu sordu: "Bu ikisi, Antonio'ya golü kutlarken her türlü eleştiriyi yönelten aynı kişiler değil mi?"

Bunun üzerine Militao, yoruma yanıt vermek için araya girdi ve şunları söyledi: "Evet, kinle yaşamamalıyız."

Brezilyalı savunmacının bu davranışı, Real Madrid'in Valencia şehrine yaptığı, heyecan ve gerilimle dolu bir başka ziyareti sonlandıran dostça bir jest oldu.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin