Şu anda Almanya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, Almanya'nın Ekvador'a 2-1 yenilmesinin ardından DAZN'a verdiği röportajda gizemli bir açıklama yaptı.

Bu ilgi çekici açıklama, gazeteci Sergio Kerante'nin Rüdiger'e Portekizli José Mourinho'nun Real Madrid'in teknik direktörlüğüne getirilmesi konusunda doğrudan bir soru yöneltmesinin ardından geldi. Tecrübeli savunma oyuncusunun cevabı kısa sürede geniş çapta yayıldı ve sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı.

Alman savunma oyuncusu, kendisine yöneltilen soruya gülerek şöyle yanıt verdi: “Mourinho ile çalışmak için heyecanlı mıyım? Önce Dünya Kupası’nı düşünelim, ondan sonra babamla birlikte giderim.”

Bu cevap, sosyal medyada Rüdiger’in Portekizli teknik direktör José Mourinho’yu futbol dünyasında babası olarak görüp görmediğine dair pek çok sorunun gündeme gelmesine yol açtı.

Antonio Rüdiger, bu röportajdan birkaç saat önce ABD’nin Winston-Salem kentinde Real Madrid’in mevcut durumunu değerlendirmiş ve takımın yeni teknik direktörü olarak José Mourinho’nun göreve getirilmesine değinmişti. Alman yıldız, Mourinho ile daha önce hiç tanışmamış ya da onun yönetiminde oynamamıştı.

Rüdiger, Portekizli yeni teknik direktörün atanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Fazla bir şey söyleyemem ama bunun beni çok heyecanlandırdığını teyit edebilirim. Sonunda onun yönetiminde ve gözetiminde oynayabileceğim. Geçmişte onunla pek çok görüşme olmuştu ama nedense sonuçlanmamıştı. Bu yüzden şimdi onu aramıza kabul etmekten çok mutluyum.”

Real Madrid’in savunma kalbi, son dönemde karşılaştığı zorlukları da kabul ederek şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıl, özellikle fiziksel açıdan çok zor bir yıl geçirdim. Tekrar sahalara dönebilmek için sakatlıklarla çok mücadele etmek zorunda kaldım.”

Alman savunma oyuncusu, konuşmasını Real Madrid ile olan sıkı bağını vurgulayarak şöyle tamamladı: “Real Madrid benim için tam anlamıyla bir yuva. Orada kendimi çok rahat hissediyorum ve ailem de bu yerde son derece mutlu. Bu nedenle başka bir seçeneği hiç düşünmedim; tek istediğim fiziksel formumu geri kazanmak ve yeni sözleşmemi kazanmaktı ve bunu gerçekten başardım.”