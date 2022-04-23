Rudiger, Chelsea'den ayrılıyor; Real Madrid'e imza atması bekleniyor

GOAL, Antonio Rudiger'ın sezon sonunda Chelsea'den ayrılacağını ve onu transfer etmek isteyen kulüpler arasında Real Madrid'in bir adım önde olduğunu doğruluyor.

Alman stoper ile ilgilenen kulüpler arasında Barcelona ve Manchester United da yer alıyor.

Savunma oyuncusu, Chelsea'nin sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatma teklifini geri çevirdi.

Ve şimdi Rudiger'in bu yaz Stamford Bridge'den bedelsiz bir şekilde ayrılması bekleniyor. Real Madrid ise bu yarışa liderlik ediyor.

Hangi takıma gidecek?

Alman milli oyuncuya ilgi bir süredir artıyor ve Avrupa'nın en iyi takımlarının çoğu sözleşmesinin son yılında onunla bağlantı kurdu.

GOAL'ın teyit edebileceği gibi, Madrid şu anda 29 yaşındaki oyuncuyu transfer etme konusunda önde gelen takım ve temsilcileriyle ileri düzey görüşmelerde bulunuyor.

Bununla birlikte, United hala resimde ve onu İngiltere'de kalmaya ikna etmeyi umuyor.

Barcelona ve Juventus, yıldız stoperle ilgilenen diğer takımlar.

Neden ayrılıyor?

Rudiger'in Chelsea'den ayrılma kararında büyük bir faktör, kulübün sahipliği konusundaki belirsizlik.

Chelsea, şu anki sahibi Roman Abramovic'e uygulanan yaptırımların ardından bir satışı kolaylaştırmak için İngiltere hükümetiyle yakın bir şekilde çalışıyor, ancak belirsizlik Rudiger'in geleceğini şüpheli hale getiriyor.

Aslında Chelsea'nin en yüksek ücretli oyuncusu olacak yeni bir anlaşma imzalamaya yakındı.

Rüdiger geleceğine önümüzdeki haftalarda karar verilmesini istiyor ve Chelsea'nin yeni sahibi hala onaylanmadığı için, şimdi kulüpten ayrılacağı kesin gibi görünüyor.

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