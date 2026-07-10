Belçika teknik direktörü Rudi García, Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya milli takımını yenmek için ruh, enerji ve yüreğe dayalı bir planı olduğunu vurguladı ve sadece savunmaya güvenmenin takımının turnuvadan elenmesine yol açacağını belirtti.

İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre Garcia, takımının karşılaşacağı İspanya milli takımının Belçika'dan daha güçlü olduğunu belirtti ve birçok kişinin takımının eleneceğini düşünmesine rağmen, yarı finale yükseleceğinden tam olarak emin olduğunu kabul etti.

Belçika teknik direktörü basın toplantısında şunları söyledi: “Çeyrek finaldeyiz ve İspanya, şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri. Onların bir sistem olarak sahip olduğu bireysel ve kolektif yetenekleri çok iyi biliyoruz. Topa hakimiyet konusunda son derece güçlüler ve büyük bir karakterleri var. Sadece savunma yapmakla yetinmeyeceğiz; bunu yaparsak eleniriz. Gol atma kapasitemiz var ve bunu kanıtladık; kendi yeteneklerimize sahibiz. Birçoğu eleneceğimizi düşünüyor, ancak ben takımımıza büyük güven duyuyorum ve yarı finale çıkacağımıza inanıyorum."

Belçika teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Bizden daha güçlü bir takımla karşı karşıyayız, ancak ilerlemeye devam etmek için ruhumuzu ve kalbimizi ortaya koyarak kendimizi savunacağız.”

Rudi García, takımının son 16 turunda karşılaştıklarından daha zorlu koşullarla karşılaşmayacağını belirtti. Belçika, ABD milli takımını eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu maçta, ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesinin ardından, Folarin Balogun’un kırmızı kart cezası iptal edilerek oyuncunun maça çıkabilmesi sağlanmıştı.

Belçika milli takımının teknik direktörü aynı bağlamda şunları ekledi: “Son 16 turunda yaşadıklarımızdan daha zorlu koşullarla karşılaşmayacağız. Birkaç gün önce 12 milyon taraftarımız vardı, şimdi ise çok daha fazlası var.”

Belçika teknik direktörü, milli takımın tarihi golcüsü Romelu Lukaku’nun alternatif bir koz olarak oynadığı etkili rolü övdü ve onun sahaya çıkar çıkmaz rakipte korku uyandırdığını ve etkili olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, bazı ağrılar nedeniyle ABD maçında forma giyemeyen yıldız Kevin De Bruyne’nin İspanya karşılaşmasına hazır olduğunu da açıkladı.

Rudi Garcia sözlerini şöyle tamamladı: “Amado Onana hariç tüm oyuncular fiziksel olarak iyi durumda; onun yokluğu bizim için büyük bir kayıp. İki kadro planım var: maça başlayacak kadro ve maçı bitirecek kadro. Elbette net bir planım var.”