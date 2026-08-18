Rudi Garcia, Belçika’da Van Bommel’i tek bir isim konusunda uyardı: “Hâlâ milli takım teknik direktörü olsaydım, o zaman...”

Rudi Garcia, Le Soir’e verdiği röportajda Belçika ile Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’daki Dünya Kupası’nı değerlendirdi. Görevine son verilen teknik adam, takımın sağlık ekibi hakkında tek bir olumlu söz bile söylemedi.

Belçika, Dünya Kupası’na sırasıyla Mısır’la 0-0 ve İran’la 1-1 berabere kalarak dramatik bir başlangıç yaptı. Son grup maçında ise Yeni Zelanda 5-1 mağlup edildi.

Böylece Belçika yine de grubunu lider tamamlamayı başardı. Son 16 turunda ülke, uzatmalar sonunda 3-2 mağlup edilen Senegal ile karşılaştı. Son 16 turunda Belçikalılar, Amerika Birleşik Devletleri’ni 4-1 yendi.

Garcia, ülkeyle birlikte sonunda çeyrek finalde havlu attı. Daha sonra dünya şampiyonu olan İspanya, 2-1’lik skorla daha güçlü taraftı. Dünya Kupası’nın ardından Garcia’nın görevine son verildi ve yerine Mark van Bommel getirildi.

Fransız teknik adam sözlerine, “Harika bir maceraydı. Büyük bir başarıydı. Çeyrek finale ulaşmış olmamız büyük bir başarı olarak kalıyor. İspanya’ya karşı gol atan tek takım biz olduk” diye başladı.

Yine de Belçika takımındaki herkesten memnun değildi. Özellikle sağlık ekibi onu tatmin etmedi. “Sakatlıkların doğru şekilde ele alınmaması nedeniyle Dünya Kupası’nı riske attık.”

Garcia burada Jérémy Doku’nun durumuna işaret ediyor. Hücum oyuncusu bir solunum yolu enfeksiyonuyla mücadele ediyordu ve bu yüzden acil servise gitmek zorunda kaldı. Garcia günler öncesinden tıbbi bir muayene istemişti, ancak doktor buna karşı çıktı ve işe yaramayan antibiyotik verdi.

“Altı gün sonra acil servisteydi. Onsuz koskoca bir Dünya Kupası oynadık... Milli takım teknik direktörü olarak kalsaydım, sağlık ekibinin daha iyi olması gerekirdi.”