Rudi García: Afrika milli takımlarını hafife aldı… İspanya’dan bir tokat yedi

Belçika Milli Takımı’nın teknik direktörü Fransız Rudi Garcia, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya’ya (1-2) yenildikten sonra, tam da Afrika milli takımlarının üstünlüğünü koruyamama konusundaki yetenekleriyle alay ettiği 88. dakikada gelen ölümcül golün acısını tattı.

Garcia, takımının 32'li turda Senegal ile oynadığı maçın ardından şu sözleriyle geniş çapta tartışma yaratmıştı: "Bu takımları çok iyi tanıyoruz, son dakikalarda taktiksel düzenlerini kaybediyorlar." Bu açıklama, Belçika'nın "remontada" yapıp iki gol geriden gelerek maçı 2-3 kazanmasının ardından, bazıları tarafından Afrika takımlarını küçümseme olarak değerlendirildi.

Irkçılık suçlamalarına yanıt olarak Garcia bir açıklama yayınlayarak, yorumunun sadece Afrika milli takımlarına yönelik olmadığını, baskı altında üstünlüğünü korumakta deneyimsiz olan Asya, Avrupa ve Güney Amerika takımları için de geçerli olduğunu vurguladı.

Ancak kader başka türlü işledi; Garcia, İspanya’dan sert bir darbe aldı. İspanya, 88. dakikada Kubarsi’nin ceza sahası sınırından attığı füze gibi bir şutla galibiyet golünü kaydetti. Top, Manchester United’ın yedek kalecisi Sin Lamens’in elinden sekti ve Moreno tarafından ağlara gönderildi.

Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois’in sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasının bu mağlubiyete katkısı olduğu doğru; ancak Kubarsi’nin ceza sahası sınırından rahatça şut atmasına izin verilmesi, Garcia’nın kendisinin de bahsettiği taktiksel düzen kaybını yansıtıyor.

Bu sahne adeta bir ironi gibiydi; Fransız teknik direktör, birkaç gün önce Afrika milli takımları hakkında yaptığı yorumlarda alay ettiği tuzağın aynısına düşerek, son dakikalarda atılan bir gol yüzünden Fransa’ya karşı yarı finalde elendi.