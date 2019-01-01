Rubin Kazan'dan Gökdeniz'e büyük tepki: "Kendisi fakir biri değil"

Alacakları sebebiyle Rubin Kazan'ı Rusya Futbol Federasyonu'na şikayet eden Gökdeniz Karadeniz'e Rus kulübünden sert bir tepki geldi.

Rubin Kazan CEO'su Rustem Saymanov, alacakları ödenmediği için kulübü Rusya Futbol Federasyonu'na şikayet eden Gökdeniz Karadeniz'e sert sözler söyledi.

Eski futbolcu, 2.5 aylık maaşı olan 625 bin euro değerindeki alacağının ödenmemesi sebebiyle Kazan ekibini şikayet etmişti.

Fanatik'ten Yunus Dilber'in haberine göre, Rubin Kazan'da forma giydiği dönemde kulübün efsanelerinden biri haline gelen Gökdeniz'in bu hareketi yoğun tepki çekti.

Rus ekibinin CEO'su Rustem Saymanov yaptığı açıklamada, "Kazan halkının kahramanlarından biri olan Gökdeniz bizi çok şaşırttı. Biz alacaklarından vazgeçmesini istemiyoruz. Parayı kendisine ödeyeceğiz ancak kendisi de fakir biri değil. Üstelik borçların faizini de istiyor." ifadelerini kullandı.

Saymanov açıklamarını, "Yaptığı hareket çirkin ve onursuzca. O, Kazan'ın her daim kalbinde olacağını söyledi ve 10 sene burada oynadı. Şimdi ise borçlarını faiziyle talep ediyor." diyerek tamamladı.

39 yaşındaki eski A Milli oyuncu, Kazan ekibi adına çıktığı 300 maçta 52 gol ve 57 asiste imza attı.