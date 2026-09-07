Johan Derksen, Ajax - PSV maçında Ruben van Bommel’in Aaron Bouwman’la sert şekilde çarpıştığı pozisyon sonrası kırmızı kart görmemesinin doğru olduğunu düşünüyor. Hatta Derksen’e göre ortada faul bile yoktu. Bunu Groeten uit Grolloo programında anlatıyor.

Derksen podcastte, “Bu hafta PSV’li Van Bommel ile Ajaxlı Bouwman’ın çarpışması sonrası ortaya çıkan histerik söylemlere epey sinirlendim ve şaşırdım” diyerek söze başladı. “Bütün Hollanda bunun kırmızı kart olduğunu söylüyor.”

“Hatta ‘cinayet girişimi’ gibi ifadeler bile gördüm. Büyük tepki gösterildi ve herkes öfkeliydi. Ama bence bu pozisyon sarı kart bile değildi. Temas sporlarında görülen tipik bir çarpışmaydı.”

“İki oyuncu da topa odaklanmıştı, bilinçli şekilde topa yöneldiler ve orta sahada tamamen tesadüfen karşı karşıya geldiler; artık birbirlerinden kaçamazlardı. Kimsenin suçu yoktu. İzlemesi çok kötüydü ama Van Bommel’i bunun için hiçbir şekilde suçlayamazsınız, çünkü o oyuncuyu görmedi. Bouwman da onu görmedi. Futbolda bunlar olur.”

Derksen’e göre Van Bommel, Bouwman’ı ancak son anda gördü. “Sonra da kendini korumak için omzunu koydu. Bouwman ise onun geldiğini hiç görmedi.”

“Çok üzücüydü ve gerçekten çok kötü görünüyordu ama faul değildi. Her temas sporunda görülebilecek tesadüfi bir çarpışmaydı. O hakem Van der Eijk mükemmel bir karar verdi.”

“Sonra Zeist’teki hakem patronunun bu sabah De Telegraaf’ta bunun kırmızı kart olduğunu ve aslında hakemin büyük hata yaptığını söylediği geniş bir yazıyla çıkmasını biraz ucuz buluyorum. Öyle değil. Bu sonuca sadece amatörler varır. Eğer kendiniz futbol oynadıysanız, böyle bir şeyin nasıl ortaya çıkabileceğini anlarsınız. Ben bütün bu durumda tek bir faul bile göremedim” diyerek sözlerini noktaladı Derksen.