Amsterdam'da 80. dakika oynanıyordu, Eindhoven temsilcisi 2-1 öndeydi; Ruben van Bommel hava topu mücadelesinde rakibi Aaron Bouwman'a sert bir şekilde çarptı.

İlk bakışta pozisyon, Toni Schumacher'in 1982 Dünya Kupası yarı finalinde Patrick Battiston'a yaptığı meşhur müdahaleyi fazlasıyla hatırlattı. Ajax'tan Bouwman normal bir kafa topuna yükselirken, van Bommel yüksek bir hızla görünüşe göre yalnızca rakibinin vücudunu hedef aldı ve kalçası önde olacak şekilde ona baş ve üst vücut bölgesinden sert biçimde çarptı.

Hemen ardından sahada arbede yaşandı. Ajax'tan birçok oyuncu öfkeyle van Bommel'in üzerine yürürken, PSV'li takım arkadaşları da onu savundu. Yerde kıvranan Bouwman'ın yanına ilk gidenlerden biri, Amsterdam ekibinin Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen oldu. Ter Stegen, 19 yaşındaki savunmacı için hararetli hareketlerle sağlık ekibini çağırdı.

Hakem sarı kartı gösterdi, karar şaşkınlık ve itiraz yarattı

Muhtemelen çoğu izleyicinin büyük şaşkınlığına yol açacak şekilde, hakem Sander van der Eijk sarı kart gösterdi. Video yardımcı hakemden de buna yönelik herhangi bir düzeltme gelmedi.

Ajaxlı Davy Klaassen, takım arkadaşına yapılan faulle ilgili, "Benim için bu kırmızıdan başka bir şey değil" dedi. Van Bommel'in müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen oyuncunun yerine eski Schalke'li Thilo Kehrer girdi.

Görünüşe göre bu görüşü Hollanda Futbol Federasyonu'nda hakemlik biriminin başındaki Raymond van Meenen de paylaştı. En azından maçı yayınlayan kanal ESPN NL'de yorumculuk yapan gazeteci Hugo Borst'un aktardığı buydu.

Borst, "Hakem şefi Raymond van Meenen ile zaten konuştum. Bunu güzellemeye çalışmayacak" dedi. "Bunun Ruben van Bommel için kırmızı kart ve hatalı bir karar olduğu konusunda hemfikir."

PSV yenilgisiz şekilde yoluna devam ediyor, Ajax ilk mağlubiyetini aldı

Van Bommel sahadayken PSV, uzatma dakikalarında Esmir Bajraktarevic ile skoru 3-1'e getiren golü de buldu. Eindhoven ekibi böylece beş maçta topladığı 13 puanla en azından geçici olarak liderlik koltuğuna çıktı. Ajax içinse bu, sezonun ilk yenilgisi oldu.

Ajax'ın ilk 11'inde ter Stegen'in yanı sıra eski Dortmundlu Julian Brandt da yer aldı. Eindhoven adına ise eski Augsburg oyuncusu Ricardo Pepi ile eski RB Leipzigli Lutsharel Geertruida ilk yarıda fileleri havalandırdı. Ev sahibi ekipte Tolu Arokodare, skoru bir ara 1-1'e getiren golü attı.