Ruben van Bommel, Ajax'a karşı yaptığı acımasız faulle ortalığın karışmasına ve tartışmalara yol açtı; hakem patronu devreye girdi

Amsterdam’da 80. dakika oynanıyordu, Eindhoven ekibi 2-1 öndeydi; Ruben van Bommel hava topu mücadelesinde rakibi Aaron Bouwman’a sert şekilde çarptı.

İlk bakışta pozisyon, Toni Schumacher’in 1982 Dünya Kupası yarı finalinde Patrick Battiston’a yaptığı meşhur müdahaleyi hatırlattı. Ajaxlı Bouwman normal bir kafa topuna yükselirken, van Bommel yüksek bir tempoyla görünüşe göre yalnızca rakibinin vücudunu hedef aldı ve kalçası önde olacak şekilde ona baş ve üst vücut bölgesinden sert biçimde çarptı.

Hemen ardından saha karıştı. Ajax’tan birçok oyuncu öfkeyle van Bommel’in üzerine yürürken, PSV’li takım arkadaşları da onu savundu. Yerde kıvranan Bouwman’ın yanına ilk gidenlerden biri, Amsterdam ekibinin Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen oldu; 19 yaşındaki savunmacı için sert hareketlerle sağlık görevlilerini çağırdı.

Hakem sarı kart gösterdi, şaşkınlık ve itiraz yarattı

Muhtemelen izleyenlerin büyük çoğunluğunun şaşkınlığına neden olacak şekilde hakem Sander van der Eijk sarı kart gösterdi. Video yardımcı hakemden de herhangi bir düzeltme gelmedi.

Ajaxlı Davy Klaasen, takım arkadaşına yapılan faulle ilgili, "Benim için bu, kırmızı karttan başka bir şey değil" dedi. Van Bommel’in müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen oyuncunun yerine eski Schalke oyuncusu Thilo Kehrer girdi.

Görünüşe göre bu görüşü Hollanda Futbol Federasyonu Hakem İşleri Direktörü Raymond van Meenen de paylaşıyordu. En azından maçı yayınlayan ESPN NL’de uzman yorumcu olarak yer alan gazeteci Hugo Borst’un aktardığı buydu.

Borst, "Hakem şefi Raymond van Meenen ile zaten konuştum. Bunu güzellemeye çalışmayacak" dedi. "Bunun Ruben van Bommel için kırmızı kart olduğunu ve hatalı bir karar verildiğini kabul ediyor."

PSV yenilgisiz şekilde yoluna devam ediyor, Ajax ilk mağlubiyetini aldı

Van Bommel sahadayken PSV, uzatma dakikalarında Esmir Bajraktarevic ile skoru 3-1’e getiren golü de buldu. Eindhoven böylece en azından geçici olarak beş maçta topladığı 13 puanla liderlik koltuğuna yükseldi. Ajax için ise bu, sezonun ilk yenilgisi oldu.

Ter Stegen’in yanı sıra eski Dortmundlu Julian Brandt da Amsterdam ekibinin ilk 11’inde yer aldı. Eindhoven’da ilk yarıda daha önce Augsburg’da forma giyen Ricardo Pepi ile daha önce RB Leipzig’de oynayan Lutsharel Geertruida ağları sarstı. Ev sahibi ekip adına Tolu Arokodare, skoru bir süreliğine 1-1’e getiren golü kaydetti.