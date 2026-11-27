Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, takımının Yunanistan'daki Avrupa Ligi galibiyetinin gergin bitişinin ardından resmen özür dilemek zorunda kaldı. Portekizli teknik adam, kanat oyuncusu Diego Moreira'nın meydan okuyan hareketlerinin yol açtığı gerilime değindi. Bu hareketler, Milan'ın etkileyici geri dönüşünün önüne geçti.

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Amorim, Moreira'nın tartışmalı davranışına değindi

Amorim, perşembe gecesi Milan'ın Olympiacos'u 4-2 yenmesinin ardından ortamı yatıştırmak zorunda kaldı. Galibiyeti perçinleyen son golü atan Moreira'nın sevinci, ev sahibi taraftarları ve Yunan ekibinin teknik ekibini derinden rahatsız edince maç büyük bir gerilimle sona erdi. Kanat oyuncusu, kasıtlı bir kışkırtma olarak görülen hareketinde birkaç saniye boyunca hareketsiz durarak tribünlere dik dik baktı.

Genç kanat oyuncusunun hareketi sahada hemen bir gerginliğe yol açtı. Olympiacos oyuncuları Jota Silva ve Saliakas, Milanlı futbolcuya tepki göstermek için yanına koştu. Dördüncü golden sonra yapılan bu saygısızlığa ev sahibi ekibin tepki göstermesiyle Karaiskakis Stadyumu'ndaki atmosfer son anlarda iyice gerildi. Amorim, TuttoMercatoWeb'in aktardığına göre şöyle konuştu: "Bir daha olmayacak. Moreira oynayan genç bir futbolcu ama olgunlaşması gerekiyor. Aynısını bizim taraftarımıza yapsalar hoşumuza gitmeyeceğini biliyoruz. Bu benim sorumluluğum ama bunu kötü niyetle yapmadı. Özür diliyorum ama bunu kötü niyetle yapmadı."

Farkı Hutchinson yarattı

Tartışmanın ötesinde, maçın öne çıkan ismi Omari Hutchinson oldu ve kulübün yaz transfer döneminde kendisine duyduğu güveni haklı çıkardı. Amorim, transferden tek başına sorumlu olduğu fikrini reddederek Milan'daki oyuncu alım sürecinin ortaklaşa yürütüldüğünü vurguladı. Eski Ipswich Town oyuncusu, ikinci yarıda oyuna girerek maçın gidişatını değiştirdi ve takımını 4-2'lik sonuca taşıdı.

Teknik direktör, "Kulüpte bir şey yaptığımızda hepimiz aynı fikirde oluruz. Bir oyuncu konusunda anlaşamayan biri varsa başka bir seçeneğe yöneliriz. Bir oyuncu geliyorsa herkes ona inandığı içindir. Bu özelliklere sahip bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Bazen yeteneği görürsünüz. Nottingham'da zor bir sezon geçirdi ama Ipswich'te iyi iş çıkardı. Dar alanlarda oynamakta çok iyi. Özellikle bu formayla daha fazlasını yapabilecek potansiyeli var. Topla bu koşuları daha sık yapabilir" dedi.

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Taktik değişiklikler ve sakatlık endişeleri

Maçın gidişatını birkaç önemli taktik karar değiştirdi ancak Amorim geri dönüşteki rolü konusunda mütevazıydı. Goncalo Ramos'un oyundan alınması deplasman taraftarlarını şaşırttı fakat teknik direktör, değişikliğin taktiksel değil, zorunlu olduğunu açıkladı. Bu değişiklik, hareketli geçen ikinci yarıda Yunan ekibinin savunmasını sonunda alt eden daha hücumcu bir yaklaşımın önünü açtı.

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Amorim, "Maçı ben değiştirmedim. Ramos ağrısı olduğu için çıktı. Değişiklik normaldi. İkinci yarıda Olympiacos çok agresifti. Bunu yapabileceğimizi biliyorduk ama ikinci yarıda onların yaşadığı zorluk azalacaktı. Oyunu daha iyi anlamamız gerekiyor. Maçın değişmesinde her şeyin payı var. Hutchinson maçı benden daha fazla değiştirdi. Maçı değiştiren şey ilk goldü. 4-2 harika bir sonuç. Bence oyuncular, teknik ekip... galibiyete inandılar. Herkese minnettarım. Bugün daha fazlasını yapabileceğimizi, herkese ihtiyacımız olduğunu gösterdik ama o ruh var" diye açıkladı.

Tomori'nin dönüşü savunmayı güçlendirdi

Fikayo Tomori'nin dönüşü de Milan teknik direktörü için bir diğer önemli konuydu. Yakın zamanda yaşadığı sakatlığı atlatan İngiliz savunmacı, varlığıyla maçın önceki bölümlerinde eksik kalan soğukkanlılığı ve hızı sağladı. Amorim, eski Chelsea oyuncusuna bakışının bu sezonun başından bu yana önemli ölçüde değiştiğini kabul etti.

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Amorim sözlerini şöyle tamamladı: "Bence herkesi ilk 11 oyuncusu olarak görebiliriz. Şu anda hızı var ve bugün bu önemli. Ayrıca tecrübesi de var. Sahaya girdiğinde görevini yapıyor. Kaç yaşında olduğu önemli değil. Kendini çok geliştirebilir, stoper olarak uyum sağlayabilir. Sezon başına kıyasla fikrimi değiştirdim ve bunun için minnettarım."