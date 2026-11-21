Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken genç yetenek Francesco Camarda'nın geleceği konusunda net konuşmadı. Cagliari'yi içeren olası bir takas anlaşmasına dair haberler gündemdeyken Milan'ın teknik direktörü, forvet oyuncusundan San Siro'daki mevcut performansına odaklanmasını istedi.

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Cagliari, Milan'ın genç yıldızını kiralamak istiyor

Düzenli olarak A takımda forma giymek isteyen Camarda, Milan'ın genç yeteneği için kış transferinde harekete geçmeye hazırlanan Cagliari'ye giderek bu ocak ayında San Siro'dan Sardinya'ya geçebilir. Lecce'deki başarılı döneminden büyük beklentilerle dönmesine rağmen 18 yaşındaki oyuncu, rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Goncalo Ramos ve çıkış yapan Alphadjo Cisse'nin gerisinde kalarak fazla forma şansı bulamadı. Tüm sezon yalnızca 119 dakika, Serie A'da ise sadece 36 dakika sahada kalan gelecek vadeden genç forvetin maç süresine büyük ihtiyacı var. Cagliari ise sezonun ikinci yarısında hücum hattına güç katmak için ona Unipol Domus'ta bir çıkış yolu sunmaya istekli.

Transferi tamamlamak isteyen Sardinya ekibi, satın alma opsiyonu içeren ve Milan'ın değer verdiği oyuncu üzerindeki uzun vadeli kontrolünü korumasını sağlayacak bir geri satın alma maddesiyle desteklenen yapılandırılmış bir anlaşma öneriyor. Ancak 19 yaşındaki Cagliari yeteneği Paul Mendy'nin olası katılımıyla görüşmeler büyük bir takasa dönüşebilir. Kış transfer döneminde hücum hattını güçlendirecek oyuncular arayan Milan'ın transfer stratejisine Mendy'nin dinamik profili tam olarak uyuyor. Onun anlaşmaya dahil edilmesi, Camarda'nın ayrılışını kolaylaştıracak ideal takas parçası olabilir.

Amorim, Camarda hakkındaki iddialara yanıt verdi

Amorim, Camarda'yı çevreleyen ve giderek artan transfer iddialarını yatıştırmak için hızla harekete geçti. Son basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, forvetin geleceği konusunda hemen bir karar verilmesi gerektiği düşüncesine katılmadı. Amorim, Milan'ın gelecek vadeden genç oyuncusunun başını öne eğip çalışmaya devam etmesi, manşetleri dikkate almaması ve yalnızca sahadaki günlük görevlerine odaklanması gerektiğini vurguladı.

“Ocak ayında ne olacağını bilmiyorum,” diyen Amorim, La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu maçlara odaklanması gerekiyor. Futbolda bir haftada her şey değişebilir, şimdi ile ocak ayı arasında ise daha da fazlası olabilir. Bu yüzden odak noktamız bir sonraki antrenman, bir sonraki maç: Her şey olabilir.”

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İtalya millî takımındaki dönem genç oyuncuya iyi geldi

Amorim, forvetin son dönemde İtalya millî takımı bünyesinde yer almasının ardından Camarda'nın moralinde gözle görülür bir yükseliş olduğunu da açıkladı. Basın mensuplarına konuşan teknik direktör, genç oyuncunun ruh hâlindeki olumlu değişimin başlıca nedeni olarak İtalya U-21 Teknik Direktörü Silvio Baldini'nin onunla yaptığı görüşmeye işaret etti.

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“Dönüşünden gerçekten çok memnunum, belki de ortam değiştirdiği içindir. Baldini'nin onunla konuştuğunu duydum. Çocuğa ne söylediğini bilmiyorum ama daha mutlu döndü. Bu yüzden Baldini ile yaptığı o görüşmeden gerçekten çok memnunum ve Camarda adına çok mutluyum,” dedi.

Hücumun son bölümünde yaşanan sıkıntılar

Amorim, Camarda'nın bireysel geleceğinin ötesinde Milan hücumunu etkileyen ortak sorunlara, özellikle de Ramos'un form durumuna değindi. Eski Benfica forveti düzenli olarak gol bulmakta zorlanıyor ancak teknik direktörü, bunun sorumluluğunun yalnızca oyuncuya ait olmadığını savunuyor. Amorim, Portekizli millî oyuncunun son dönemdeki gol hasretinin başlıca nedeni olarak yeterince topla buluşturulmamasını gösterdi.

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“Bence onun yaşadığı sıkıntılar takımın yaşadıklarıyla aynı. Açıklayayım: Hücumun son üçte birlik bölümüne ulaşamıyoruz. O bölgeye girmekte ve orada kalmakta en kötü takımlardan biriyiz. Sonuç olarak fazla şut çekemiyoruz. Ceza sahası dışından çok şut çeken bir takım istemiyorum çünkü dışarıdan çoğu zaman gol atamazsınız. Ama Ramos'a yardımcı olmuyoruz. Cisse'ye yardımcı olmuyoruz.”