Ruben Amorim, AC Milan'ın bu sezon ligde aldığı ilk yenilgiyi değerlendirirken Bologna karşısındaki 4-2'lik mağlubiyetin temel nedeni olarak ciddi enerji eksikliğini gösterdi. AC Milan teknik direktörü, takımının San Siro'da erken öne geçmesine rağmen dağılışını izledi. Bu sonuç, yaklaşan Milano derbisi öncesinde ev sahibi taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

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Yorgunluk San Siro'da çöküşe yol açtı

Milan, pazartesi akşamı lig sezonundaki ilk büyük darbeyi aldı: Bologna, San Siro'dan çarpıcı bir galibiyetle ayrıldı. Alphadjo Cisse'nin iki golüne rağmen Milan, Samuel Mbangula'nın hat-trick'i ve Davide Bartesaghi'nin pahalıya mal olan kendi kalesine attığı golle yenildi. Bitiş düdüğünde, Amorim'in takımının ikinci yarıda sergilediği savunma zaafı ve uyum eksikliği karşısında şaşkına dönen ev sahibi taraftarların yuhalamaları yükseldi.

Amorim, “Çeşitli nedenlerle 90 dakika boyunca istikrarlı olamadığımız maçlar oynadık. Bugün ise ilk dakikadan itibaren topu kullanışımızda enerji ve düşünce netliği eksikliği hissettim. Öndeyken bile takımın aynı takım olmadığını düşündüm. Bugün hissettiğim buydu: Biraz yorgun olduğumuzu fark ettim. Yorgun derken aynı şekilde düşünmediğimizi, aynı şekilde oynamadığımızı kastediyorum. Bunu ilk dakikadan itibaren hissettim” diye açıkladı. Açıklamalarını Sky Sport Italia aktardı.

Futbol sahasında iki dakikalık çılgınlık

Amorim, maç sonu değerlendirmesinde sözünü sakınmadı ve takımının karşılaşmayı tamamen tersine çeviren felaket gibi iki dakikada dağıldığını kabul etti. Portekizli teknik direktör, oyuncuları maçın gidişatındaki değişimi kavrayamadan kontrolü kaybettiklerini ve emek vererek elde ettikleri üstünlüğün göz açıp kapayıncaya kadar yok olduğunu söyledi.

Amorim, “İkinci yarıda çok kısa sürede iki gol yedik. Bu yüzden beraberliğe bile uyum sağlayacak vaktimiz olmadı. İki dakika içinde geriye düştük: Önce öndeydik, sonra maçı kaybeder duruma geldik. Camarda ile durumu tersine çevirip maçı eşitlemek için büyük bir fırsat yakaladık ama takımın başından itibaren, ilk yarıda bile, rahat olduğunu hiç hissetmedim” diye ekledi.

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Fiziksel düşüşe rağmen mazeret yok

Portekizli teknik direktör, takımının ağır maç yüküne dikkat çekse de sakatlıkların performansa bütünüyle mazeret olamayacağını vurguladı. Oyunlarında teknik hataların görülmeye başladığını kabul etti ancak bu hataları, çok kısa sürede çok sayıda maç oynayan takımın azalan dayanıklılığına bağladı.

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Amorim, DAZN'a şöyle konuştu: “Sakatlıklar mazeret değil, enerji eksikliğinden söz ettim. Bazı hatalar teknik değildi; doğrudan yorgunluktan kaynaklandı. İki ayda bir teknik direktörün tüm taleplerini yerine getirmek zor. Farkı yaratan, 90 dakika boyunca istikrarlı olmak. Bunu henüz göremiyoruz.”

Gözler Milano derbisine çevrildi

Bologna karşısındaki yenilgiye rağmen Amorim, takımının ezeli rakibiyle mücadele etmek için gereken enerjiyi bulabileceği konusunda iyimser. San Siro'daki taraftarların 4-2'lik sonucun ardından tepkilerini açıkça göstermesiyle birlikte, sonuç alma baskısı arttı. Amorim'e göre kulübün standartları, sezonun şimdiye kadarki fiziksel yüküne rağmen derhâl karşılık verilmesini gerektiriyor.

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Amorim, “Inter maçına hazır olmaya ve ihtiyacımız olan enerjiyi bulmaya çalışacağız. Bu takımın gelişebileceğine inanıyorum. Kazanabiliriz de kaybedebiliriz de ama sonuç almalıyız çünkü biz AC Milan'ız” dedi.