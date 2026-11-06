Milan, Avrupa'da büyük bir tokat yedi; sahasında Macar ekibi Ferencváros karşısında beklenmedik şekilde 2-0 mağlup oldu. Bu sonuç, Portekizli teknik direktör Ruben Amorim'in öfkesini patlattı. Oyuncularının performansından duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Amorim, onlara sert eleştiriler yöneltti ve daha fazla tevazu, konsantrasyon ve sorumluluk üstlenmelerini istedi.

Milan, ezeli rakibi Inter'i Milano derbisinde (3-1) yenerek aldığı değerli galibiyeti değerlendirmeyi, olumlu sonuçlarını sürdürmeyi ve Avrupa Ligi'nde dengesini yeniden bulmayı umuyordu. Ancak takım hayal kırıklığı yaratan bir görüntü çizdi ve turnuvadaki konumunu daha da zorlaştıran yeni bir yenilgi aldı.

Amorim, derbi maçına kıyasla ilk 11'inde değişiklikler yaptı. Yalnızca beş oyuncu kadrodaki yerini korudu: Ramos, Rabiot, Musah, De Winter ve Diawara. Ancak yapılan değişiklikler beklenen etkiyi yaratmadı ve takım seviyesinin tamamen uzağında bir görüntü sergiledi.

Portekizli teknik direktörün öfkesi, oyuncularının performansının düşmesiyle arttı; devre arasında Moreira ve Christian Pulisic'i ısınmaya gönderdi. Ardından Haitili forvet Leny Joseph, 52 ve 66. dakikalarda kaydettiği iki golle maçın sonucunu belirledi. İkinci golde Belçikalı Koni De Winter'ın ağır bir savunma hatasından yararlandı.

Gelecek maçlar GEN Serie A 09:00 MIL

Maçın ardından De Winter yaşananlara bir açıklama bulamadı ve takımının yeniden konsantrasyon kaybı yaşadığını itiraf ederek şunları söyledi: "Yeniden konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz anlar bunlar. Bugün hiçbir şey yolunda gitmedi ve bunu açıklayamıyorum. Mesele zihniyetle, maçlara yaklaşım biçimimizle ve oyun tarzımızla ilgili. Bu bizim zayıf noktamız."

Amorim sinirlerine hâkim olamadı: Futbol oynamaya hazır değildik

Amorim ise maç sonrası açıklamalarında oyuncularına açık bir şekilde yüklendi; takımın maça hazır olmadığını ve yaşananların teknik boyutun ötesine geçen bir sorunu yansıttığını vurguladı.

Portekizli teknik direktör şunları söyledi: "Hiçbir açıklaması yok, özellikle ilk yarıyla ilgili ne diyeceğimi bilemiyorum. Daha önce bu kadar kötü bir ilk yarı oynadığımızı hatırlamıyorum. Mesele hırs ve konsantrasyonla ilgili; rakibe fırsatlar verdik ve safça hatalar yaptık."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu gece futbol oynamaya hazır değildik. Yaşananları açıklayacak doğru kelimeleri bulmak zor. Basitçe söylemek gerekirse, derbi maçından farklı bir turnuvaya geçişe hazır değildik. Milan forması giydiğinde büyük bir sorumluluk üstlenirsin ve bu şekilde bir görüntü veremezsin."

Amorim sorumluluğu üstlenmeye devam ederek şunları ifade etti: "Belki ben de takımın sahaya çıkmaya hazır olduğundan emin olmayı başaramadım. İki cephede, Serie A ve Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hazır değiliz. Futbol vizyonumuz ve maçlara yaklaşımımız üzerinde çalışmalıyız. Mazeret yok ve söyleyecek bir şeyim yok."

Şöyle sürdürdü: "Genellikle takımımı savunmak için pek çok söz bulurum, ama bu sefer değil. Daha fazla tevazu göstermeli ve yaşananları anlamalıyız. Belki son iki günde bir hata yaptım, ama sorun yalnızca zihinsel değil. Bu takım geçen sezon da benzer sorunlar yaşadı ve bir çözüm bulmalıyız."

Portekizli teknik direktör, takımın toplu performansını eleştirmekle kalmadı, oyuncularına doğrudan bir mesaj da verdi; antrenmanlardaki çalışkanlık ve bağlılığın örneği olarak gördüğü defans oyuncusu Strahinja Pavlović'i örnek gösterdi.

Şunları söyledi: "Hazır değildik ve cesaretten yoksunduk. Kazanamadığımızda durumu değiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, ki bunu yapmadık. Herkes Pavlović gibi antrenman yapmalı; o antrenmanlarda sahip olduğu her şeyi vermeye hazır ve örnek gösterilecek bir model sunuyor."

Açıklamalarını, bazı oyuncuların ilk 11'de yer almamasının gerilemeye bir mazeret oluşturmadığını vurgulayarak tamamladı: "Bazen oyuncular ilk 11'de olmadıklarında zorluklar yaşar, ama mazerete yer yok. Maça başlayan oyuncularla bile kazanmamız gerekirdi."

Avrupa'daki kriz Milan'ın hedeflerini tehdit ediyor

Bu yenilgi Milan'ı zor bir duruma soktu; takım, rapordaki sıralamaya göre 3 puanla 28. sıraya geriledi. Son dört maçta üç kez yenilen İtalyan ekibi, yalnızca Avusturya temsilcisi Salzburg'u 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

İtalyan ekibi açılış haftasında Portekiz'in Benfica takımına (2-0) yenilmiş, ardından İngiliz ekibi Bournemouth karşısında 3-0 mağlup olmuştu. Salzburg galibiyetiyle bir miktar öz güven kazansa da son yenilgi, takımın Avrupa'da mücadele etme kapasitesine dair soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.

Buna karşılık Ferencváros, üst üste dördüncü galibiyetini alarak dikkat çeken sonuçlarını sürdürdü ve puanını 12'ye yükseltti; averajla lider Bournemouth'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Böylece Milano derbisindeki büyük galibiyet, öz güveni yeniden kazanmak için bir başlangıç noktası olmaktan çıkıp sadece bir anıya dönüştü. Avrupa'daki yenilgi, takımın içindeki daha derin sorunları gözler önüne serdi ve Amorim'in, kriz büyümeden önce bu sorunları hızla çözmesi gerekiyor.