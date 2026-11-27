Ruben Amorim, AC Milan'ın Avrupa Ligi'nde Olympiacos'u 4-2 mağlup etmek için geriden gelmesine rağmen takımını “küçük ayrıntılara” daha fazla odaklanmaya çağırdı. Atina'da maçın gidişatını değiştiren Milan'ın teknik direktörü, Yunan ekibinin erken öne geçmesine yol açan savunma zaaflarından endişe duyuyor.

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Amorim, Atina'daki galibiyete rağmen daha fazla dikkat istiyor

Milan, ikinci yarıdaki mücadeleci oyunuyla iki farklı geriden gelip perşembe gecesi Olympiacos deplasmanında kritik bir galibiyet aldı . Sonuç, Avrupa'daki hedefleri açısından önemli bir destek sağlasa da Amorim, maçın ilk bölümünde takımının bir kez daha yaptığı hatalara dikkat çekerek sevinci sınırladı. Portekizli teknik direktör, galibiyetin kulübün Avrupa serüveninde bir dönüm noktası olduğunu kabul ederken savunmadaki aksaklıkların göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Amorim, maç sonrasında Sky Sport Italia'ya yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bu, geleceğimizi kesinlikle değiştiren bir başarı. Bu maçı kazanmakla sahadan puansız ayrılmak arasında büyük fark var. İkinci yarıda iyi oynadık ama yine birçok hata yaptık ve bunları analiz etmeliyiz. Bu maç bize çok şey gösterdi. Neleri geliştirmemiz gerektiğini, aynı zamanda şu an nasıl bir mücadele ruhuna sahip olduğumuzu gördük.”

Beklentilerin yarattığı baskı

Milan'ın teknik direktörü, böylesine büyük bir kulübü çalıştırmanın psikolojik zorluklarını da anlattı. Amorim'e göre zihinsel yük, yoğun maç takviminin getirdiği fiziksel yorgunluktan çoğu zaman daha ağır basıyor. Maçlar peş peşe gelirken birden fazla kulvarda mücadele eden takımının performansını yüksek seviyede tutması, oyuncular için bir karakter sınavına dönüşüyor.

Amorim sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence en büyük sorun, küçük ayrıntılara gösterdiğimiz dikkat. Her duran topu yönetme, kaleyi savunma, doğru pozisyonları alma ve doğru hamleleri yapma konusunda gelişmeliyiz. Teknik açıdan iyi günler de olur, daha az iyi günler de. Ama benim için en önemli şey konsantrasyon. Bazen üç günde bir oynamak fiziksel açıdan zordur fakat her seferinde kazanmak zorunda olmanın baskısıyla yaşamak daha da zor olabilir. Bu konuda da gelişmeliyiz.”

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Geri dönüş özgüveni artırdı

Pire'deki dramatik galibiyet, Milan'ın Benfica karşısındaki son maçından belirgin biçimde farklıydı. Amorim, Portekiz ekibine karşı bazı bölümlerde daha iyi oynadıklarını, ancak Olympiacos karşısında gösterdikleri bitiriciliğin o maçta eksik kaldığını belirtti. Takım, bu kez emeğinin karşılığını almayı başardı.

Amorim sözlerini şöyle tamamladı: “Bu güzel bir duygu. Benfica maçına dikkatle bakarsanız fırsatlar yakaladığımızı görürsünüz. Bazen bir gol, bir maçı değiştirmeye yeter. Benfica karşısında gole bugün olduğumuzdan daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bugün kontrataktan bir gol yedik ve bu, maçı değiştirdi. Hayattaki gibi, bazen inanmak için görmek gerekir. İzlediğimiz yola inanmak için takımımızın iyi oynadığını görmemiz gerekiyor. İki farklı geriden gelip dört gol atabildiğimizi gördüğümüzde takımın özgüveni de artıyor.”

Milan'ın sıradaki rakibi zor günler geçiren Cagliari

Milan, Yunanistan'daki uzun süredir devam eden galibiyet hasretine sonunda son verdi. Daha önce bu ülkedeki deplasmanlarda dört beraberlik ve iki yenilgi alan takım, önemli bir galibiyet elde etti. Bu seride, Aralık 2018'de Olympiacos karşısında alınan üzücü 3-1'lik yenilgi de vardı. Bu galibiyet, Serie A'daki mücadelesine yeniden odaklanan Milan'a önemli bir ivme kazandırdı. Sırada, pazartesi günü zor günler geçiren Cagliari'ye yapılacak deplasman yolculuğu var. Son yedi maçının altısını kaybeden Cagliari, karşılaşmaya özgüveni düşük çıkacak.