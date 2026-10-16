Spor yorumcusu Ahmed Şubeyr, Zamalek'in Afrika Şampiyonlar Ligi'nde Ruanda Ordusu (Rwanda Army) karşısında elde ettiği değerli galibiyetin ardından kulüp içinde yeni bir krizin yaşandığını açıkladı. İdari heyet, forvet oyuncusu Nasır Mansi'ye teknik heyete yönelik uygunsuz bir davranışı nedeniyle ağır bir para cezası kesme kararı aldı.

Şubeyr, "El-Nazır" programında, Zamalek Futbol Direktörü Abdünnasır Muhammed'in, Nasır Mansi'ye, kıtasal turnuvanın ikinci ön eleme turu ilk maçı kapsamında Amahoro Stadı'nda oynanan Ruanda Ordusu karşılaşmasında, beyaz-kırmızılı ekibin tek galibiyet golünü attıktan sonraki davranışı nedeniyle ceza kesmeye karar verdiğini doğruladı.

Bunun nedeni, Nasır Mansi'nin bugün Ruanda Ordusu karşısında attığı galibiyet golünü kutlama şekliydi; oyuncu kulüp formasını yere attı ve kutlama sırasında öfkeli görüntü verdi.

Nasır Mansi, durumu hızla yatıştırmaya özen gösterdi ve maçın ardından bu akşam Kigali'de yenilen akşam yemeği sırasında Mutemed Cemal önderliğindeki teknik heyete, Futbol Direktörü Abdünnasır Muhammed'e ve takım arkadaşlarına resmi olarak özür diledi.

Oyuncu, kendisine kesilen para cezasını tamamen kabul ettiğini belirtti ve belirlenen ceza miktarı kendisine bildirildikten sonra bunu maçın hemen ardından açıkça dile getirdi.





Zamalek, iki takımı Amahoro Stadı'nda karşı karşıya getiren maçta Ruanda Ordusu karşısında deplasmanda 1-0'lık önemli bir galibiyet elde etmiş ve Kahire'deki rövanş maçı öncesinde turnuvanın bir sonraki turuna bir adım yaklaşmıştı.

Bu karar, Zamalek idari heyetinin bu sezon izlediği disiplin politikasını ve kıtasal arenada olumlu sonuçlar alınsa bile hiçbir ihlale göz yumulmayacağını teyit ediyor.











