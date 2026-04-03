İtalya Futbol Federasyonu, teknik direktör Gennaro Gattuso’nun 2026 Dünya Kupası’na katılamama başarısızlığının ardından federasyonla olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sona erdirdiğini duyurdu.

Bugün cuma günü yayımlanan açıklamada, Gattuso ile federasyonun sözleşmenin feshi konusunda ortak bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

Gattuso, Haziran 2025’te teknik direktör Luciano Spalletti’nin yerine İtalya Milli Takımı’nın başına geçmişti; ancak takımın yeniden Dünya Kupası’na dönmesi şeklindeki temel görevi yerine getiremedi.

İtalya Futbol Federasyonu, son dokuz ay boyunca gösterdikleri “bağlılık ve tutku” için Gattuso ve teknik ekibine teşekkür ederek, “gelecek kariyerlerinde başarılar” diledi.

İtalya, Dünya Kupası’na katılmak için yeni bir şans elde edecek mi?

İtalya Milli Takımı, salı akşamı Bosna-Hersek’e karşı oynanan play-off finalini penaltılarla kaybederek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılamadı.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da bu başarısızlığın ardından istifa etti; milli takım direktörü Gianluigi Buffon’un istifası da buna eşlik etti.

İtalya Milli Takımı’nın haziranda iki hazırlık maçı oynaması planlanıyor; ancak aynı ay federasyonda yeni başkan seçimi yapılacağından, bu tarihten önce yeni bir teknik direktör atanması pek olası görünmüyor.

Gattuso ayrılığına ilişkin ne dedi?

Gattuso ise “Kalbim hüzünle dolu; kendimize koyduğumuz hedefe ulaşamadıktan sonra, milli takımın başındaki deneyimimin sona erdiğini düşünüyorum” dedi.

“Azzurri forması futboldaki en değerli şeydir; bu nedenle gelecekteki teknik değerlendirmeleri derhal kolaylaştırmak doğrudur” diye ekledi.

“Başkan Gabriele Gravina’ya, Gianluigi Buffon’a ve federasyondaki tüm çalışanlara, bana her zaman gösterdikleri güven ve destek için teşekkür etmek istiyorum. Milli takımı yönetmek ve bunu, bu formaya bağlılık ve aidiyet gösteren bir oyuncu grubuyla yapmak benim için bir onurdu” diye devam etti.

Eski İtalyan yıldız sözlerini şöyle tamamladı: “Ama en büyük teşekkürüm taraftarlara, son aylarda milli takıma olan sevgilerini ve desteklerini göstermeyi bırakmayan tüm İtalyanlara. Mavi renk her zaman kalbimde kalacak.”