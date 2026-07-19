Roy Steur, babasıyla ilgili söylentilere sert bir şekilde yanıt verdi: 'Bunların hepsi tam bir saçmalık'

Sean Steur’un Newcastle United’a transferi sırasında babası hakkında epey bir tartışma yaşandı. Çeşitli söylentiler dolaştı ve bu söylentilerde, babası Ajax’tan ayrılmasının önemli bir nedeni olarak gösterildi. Orta saha oyuncusunun kardeşi Roy Steur, NH Sport’a kendi bakış açısını anlattı.

Ajax ile Steur arasındaki sözleşme görüşmeleri son aylarda uzadıkça uzadı. Orta saha oyuncusunun çevresindeki kişiler, özellikle de babası, anlaşmanın sağlanamamasında önemli bir rol oynamış olduğu iddia ediliyor. Sayısız Ajax taraftarı, Johan Derksen ve Henk Spaan, Steur’un babası hakkında olumsuz yorumlarda bulundu.

Newcastle ismi duyulduğunda, FC Volendam kalecisinin yüzünde geniş bir gülümseme beliriyor. Konuşma Steur'un babasına geldiğinde ise bakışları gözle görülür şekilde değişiyor. 21 yaşındaki oyuncu daha sonra durumla ilgili görüşlerini dile getiriyor.

"Aile olarak bu bizi pek etkilemiyor, çünkü babamızın nasıl biri olduğunu biliyoruz ve o bizi her zaman korur. Her zaman yanımızda olur," diyor Steur. "Bunu bilenler de, o insanların onun hakkında söylediklerinin tamamen saçmalık olduğunu biliyorlar."

Ardından kaleci, Steur senior hakkında öne sürülen iddiaları sıralıyor. “Bir de onun menajer olduğu söyleniyor.” Volendamlı oyuncu omuzlarını silkiyor ve iç çekiyor.

"Bu zaten doğru değil. Yani insanlar doğru olmayan bilgiler ortaya atıyor. Söyledikleri her şey..." Steur, gözle görülür bir şekilde sinirli bir şekilde başını sallıyor. "Buna pek önem vermiyoruz," diye bitiriyor.

Steur, 27 milyon euroya Premier League’e transfer oldu. Newcastle United’da, The Magpies’te beşinci sezonuna başlayan Sven Botman’ın takım arkadaşı. Genç orta saha oyuncusu, Cumartesi günü Darlington FC’ye karşı oynanan maçta (3-0) ilk 11’de yer aldı ve bir devre boyunca sahada kaldı.







