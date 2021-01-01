Roy Keane'den sert eleştiri: Pogba'nın kendisine neden büyük paralar ödendiğini hatırlaması gerek!

Manchester United tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Roy Keane, Paul Pogba'nın performansını eleştirdi.

Manchester United'ın efsane oyuncusu Roy Keane, eski takımının Jose Mourinho ile Paul Pogba arasındaki gerilimine yönelik olan gündemini değerlendirdi.

Futbolu bıraktıktan sonra kısa bir süre Sunderland ile Premier Lig'de teknik direktörlük de yapan İrlandalı futbol adamı Fransız futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

Roy Keane ne söyledi?

Sky Sports'a yaptığı açıklamada Pogba'nın Manchester United'a yeniden katıldığı 2016 yılından bu yana sahada kendisini ispatlamaktan uzak bir görüntü çizdiğini belirten Keane, Manchester United'ın Pogba'yı transfer ettiği dönemde hayalini kurduğu başarıları yakalayamadığını söyledi.

"Pogba'nın yetenekli bir oyuncu olduğu çok açık. Bunu inkar etmek mümkün değil ama Manchester United'a yeterince katkı sağlayamadığına inanıyorum.

"Bazı zorlu maçlarda oyuna etki edemiyor. Kupadaki Leicester ve ligdeki Manchester City maçında sahada adeta yok gibiydi."

"Hedef Avrupa Ligi değildi"

Manchester United'ın Pogba'yı transfer ettiği dönemde hedefinin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak olmadığını söyleyen Keane, Pogba'nın kendisine yönelik beklentilerin farkına varması gerektiğini söyledi.

"United'ın onu geri almasındaki amaç Avrupa Ligi'nde ya da Lig Kupası'nda oynatmak değildi. Sanırım Pogba'nın kendisine neden bu kadar büyük bir bonservis bedeli ödendiğini hatırlaması gerekiyor.

"Manchester Unite büyük transfer ücretleri ve büyük maaşlar ödüyor ve bunun altında yatan sebep kulübün yeniden Şampiyonlar Ligi'ni kazanma arzusu."

"Arkadaşlarına etki edemiyor"

Dünya çapında oyuncuların sergiledikleri performansla takım arkadaşlarını da etkilemesi gerektiğini belirten Keane'e göre Pogba sahada bu etkiyi göstermekten uzak görünüyor:

"Büyük oyuncular çevrelerindeki oyuncuları da daha iyi hale getirirler. Pogba'nın sahada bu yönde bir etkisi yok.

"Ona baktığımda takım arkadaşlarını etkileyen bir figür göremiyorum. Bütün takım arkadaşlarını harekete geçiriyor mu? Bana göre hayır."

Ne olmuştu?

Paul Pogba geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski teknik direktörü Jose Mourinho ile olan ilişkisine değinmiş ve Portekizli futbol adamını eleştirmişti.

Mourinho'nun bir gününün bir gününü tutmadığını öne süren Pogba, şu anki teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'i daha ılımlı bulduğunu söylemişti.

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