Roy Keane'den Manchester United yönetimine gözdağı: Bu daha başlangıç!

Manchester United taraftarlarının Liverpool maçı öncesinde yaptıkları protestoya efsane kaptan Roy Keane'den destek geldi.

Manchester United'ın efsane kaptanı Roy Keane, İngiliz ekibinin taraftarlarının Liverpool maçı öncesinde yaptığı protestoları değerlendirdi.

Takımın Avrupa Süper Ligi'ne katılma yolunda attığı adımı eleştiren taraftarların kulübün sahibi Malcolm Glazer'i kulübü satmaya zorladığı eylemler, Liverpool maçının ertelenmesine neden olmuştu.

Roy Keane ne söyledi?

Taraftarların gösterdiği tepkinin sadece başlangıç olduğunu belirten Keane, bu tepkinin çığ gibi büyüyeceğini söyledi:

"Glazer ile ilgili yaşanan hayal kırıklıkları taraftarları bu noktaya getirdi. Bunun için onları suçlayamam. Bunu kulüplerini sevdikleri için yapıyorlar ve Avrupa Süper Ligi'ne tepki göstermekte haklılar.

"Kulübün sahipleri sadece daha fazla para kazanmayı düşünüyor. Bazen insanların bazı şeyleri anlaması için tepki göstermeniz gerekir. Manchester United'ın sahipleri umarım bu tepkinin ne denli ciddi olduğunu anlamıştır çünkü bu tepkilerin kulüp satılana dek her geçen gün daha da artacağını düşünüyorum. Liverpool maçı öncesinde yaşananlar sadece başlangıçtı."

Yedi şampiyonluğu vardı

Manchester United formasıyla yedi Premier Lig şampiyonluğu yaşayan İrlandalı efsane, bir kez de Şampiyonlar Ligi sevinci yaşamıştı.

Kariyerinin son bölümünde Celtic forması da giyen Roy Keane, bir dönem Sunderland ile teknik direktörlük deneyimi de yaşamıştı. Sky Sports için yorumculuk yaan Keane, Manchester United forması giyen oyuncuları sıklıkla sert bir dille eleştirmesiyle dikkat çekiyordu.

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