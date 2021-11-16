Roy Keane: San Marino, İngiltere ile aynı sahada olmamalı

İngiltere Millî Takımı'nın San Marino'yu deplasmanda 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesi, San Marino gibi çok düşük seviyedeki takımların uluslararası maçlara dahil olmasını yeniden sorgulattı.

Zira bu tür takımlar turnuvalara katılıyorlar ve averaj takımı olup evlerine geri dönüyorlar.

Manchester United ve Liverpool'un eski oyuncuları Roy Keane ve Micheal Owen da tam olarak bu konuya değinen isimler oldular.

Owen, artık millî maçlardan soğuduğunu ifade ederken Roy Keane ise San Marino'nun İngiltere ile aynı sahada olmaması gerektiğini düşünüyor.

Ne söylendi?

BT Sport'ta yayın yapan Roy Keane, İngiltere'nin 10-0'lık galibiyetinin ardından şunları söyledi:

"Onlar için üzülüyorum. Oyunun her alanında çok gerideler. İngiltere ile aynı sahada olmamalılar.

"Menajerleri maçtan önce ne söyleyebilir? 'Haydi çocuklar, yapabiliriz!' mi diyecek? Her maçta yenilmek onlar için yürek parçalayıcı olmalı."

Maç esnasında tweet atan İngiltere Millî Takımı'nın eski golcüsü Owen ise şu yorumu yaptı:

"Uluslararası futbolu izlemekten soğudum. Bence birçok insan aynı şekilde hissediyor.

"Bu oyunların yarısı kesinlikle anlamsız. Yeniden yapılanmaya ihtiyaç var."

Rapidly falling out of love with watching international football barring the big tournaments. I think a lot of people feel the same way. Half of these games are absolutely pointless. A restructure is needed. — michael owen (@themichaelowen) November 15, 2021

San Marino'da neler yaşandı?

İngiltere, zayıf rakibi karşısında henüzhenüz 6. dakikada Harry Maguire'ın kafa golüyle öne geçti. 15. dakikada San Marino oyuncusu Fabbri kendi ağlarını havalandırınca fark ikiye çıktı.

Daha sonra Harry Kane sazı eline aldı ve sırasıyla 27, 31, 39 ve 42'de ağları havalandırarak lk yarının 6-0'a bitmesini sağladı.

Gareth Southgate'in öğrencileri ikinci yarıda Smith Rowe, Tyrone Mings, Tammy Abraham ve Bukayo Saka'nın golleriyle 10-0'lık galibiyete ulaşmayı başardı.

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