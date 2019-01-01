Roy Keane: "Rakipleriyle kucaklaşıp öpüşüyorlar, iğrendim!"

Roy Keane, Manchester United forması giyen oyuncuların Liverpool maçı öncesinde rakip oyunculara gösterdikleri yakınlıktan rahatsız...

'ın eski kaptanı Roy Keane, ile oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın ardından çarpıcı yorumlar yaptı.

Old Trafford'da oynanan maç öncesinde Manchester United'ın iki Brezilyalı oyuncusu Andreas Pereira ve Fred, Liverpool forması giyen vatandaşları Roberto Firmino ile soyunma odası koridorlarında sohbet etmiş ve bu görüntüler de ekranlara yansımıştı.

Futbolseverlerin neredeyse her maç öncesinde alışkın olduğu bu tarz görüntülere futbolculuk yıllarında da agresif yapısıyla tanınan Roy Keane'in yaklaşımı farklı oldu.

Sky Sports kanalında yorumlarda bulunan Keane, "Oyunculardan iğrendim! Savaşa gidecekler, ama onlar sarılıyorlar, öpüşüyorlar. Rakip gibiymiş bile görünmüyorlar. Siz onlara karşı bir savaş vereceksiniz. Oyun değişmedi ama oyuncular artık değişti. Savaşa girecekleri rakipleriyle kucaklaşıp öpüşüyorlar. Maçtan sonra konuşabilirler, hatta maçtan sonra bile konuşmasınlar!" diye konuştu.