Manchester United'ın efsane kaptanı Roy Keane kulübün yaz aylarında sonuçlanması beklenen yeni teknik direktör arayışına değindi.

Ralf Rangnick'in yerine göreve gelecek ismin beklentileri karşılaşması gerektiğini söyleyen Keane, Atletico Madrid'i çalıştıran Diego Simeone'nin bu iş için uygun isim olabileceğini belirtti.

Ne söylendi?

İngiliz basınından The Mirror'a konuşan Keane, United yönetiminin kulüp için en doğru kararı vermesi gerektiğinin altını çizdi.

"Eğer bir oyuncuyu ya da bir menajeri gerçekten istiyorsanız gidip onu alırsınız. Oyuncular için servet ödeyen kulüpler teknik direktörler için neden aynı harcamaları yapmıyor?

"Kimin ne kadar sözleşmesi olduğu umurumda değil. Eğer Diego Simeone'nin Manchester United için doğru isim olduğunu düşünüyorlarsa gidip onu almalılar. Belki Simeone doğru karakterde bir isimdir. Atletico'da harika işler yapan, büyük bir karakterden bahsediyoruz.

"United için her şeyin kötü ve kasvetli olduğunu düşünmüyorum. Simeone gelirse işler değişebilir"

Çok başarılı oldu

2011'den bu yana çalıştırdığı Atletico Madrid'de büyük başarılara imza atan Simeone, iki La Liga şampiyonluğunun yanı sıra iki kez de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

Birer kez Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Arjantinli teknik direktör, takımını 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı.

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