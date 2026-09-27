Roy Keane, Premier League’deki mali kuralları ihlal ettiği için Manchester City’nin çok ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünüyor. İngiliz devi, bağımsız komisyon tarafından 115 suçlamanın 114’ünde suçlu bulundu. The Telegraph’a göre artık durum net: Gazete bu hafta büyük puntolarla “Manchester City için küme düşme” manşetini attı. Keane, sonuçların kaçınılmaz olduğu görüşünde.

Dava, 2008 ile 2018 arasındaki dönemdeki iddia edilen mali ihlaller etrafında dönüyor. 2024’ten bu yana süren hukuk mücadelesi boyunca City, masumiyetine ilişkin “çürütülemez kanıtlara” sahip olduğunu savundu, ancak The Telegraph’a göre bağımsız komisyon bu savunmayı tamamen çürüttü. Gazete, bunu muhtemelen “İngiliz futbol tarihindeki en sarsıcı hukuki karar” olarak nitelendiriyor.

Geçen yaza kadar Manchester City forması giyen Rodri, İngiltere - İspanya maçı öncesinde kulüp yönetiminin oyunculara her zaman mali açıdan ciddi hataların söz konusu olmadığını söylediğini vurguladı. FC Barcelona’nın orta saha oyuncusu, bir basın toplantısında, “Hukuk sistemine ve kulübün masumiyetine güveniyorum” dedi.

Rodri, 2019 ile 2026 yılları arasında Manchester City’ye bağlıydı. İspanyol oyuncu dört lig şampiyonluğu kazandı ve 2023’te kulübü Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı. Rodri, 2024’te Avrupa şampiyonu, 2026’da ise dünya şampiyonu oldu. Avrupa şampiyonluğunu kazandıktan sonra Ballon d'Or’u da aldı.

Keane ise ITV’de Rodri’ye kesinlikle katılmadığını söyledi. Eski Manchester United orta saha oyuncusu, “Bu konu uzun süredir gündemde. Rodri’nin verdiği mesaja kesinlikle katılmıyorum. Manchester City bilinçli şekilde hile yapmayı seçti. Son yıllarda kazandıkları her şey düşünüldüğünde cezalandırılmayı hak ediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Keane, “Hile yaptılar ve suçlu bulundular. Bu, Manchester City için acı bir hap ve artık sonuçlarına katlanmak zorundalar. Bu aynı zamanda büyük bir haberdi. Kulübün 114 maddede suçlu çıkması küçümsenecek bir şey değil. Bu sarsıcı bir haber” ifadelerini kullandı.