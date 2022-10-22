Manchester United'ın efsane kaptanı, kadro dışı bırakılan Portekizli yıldızın bir an önce takıma geri dönmesi gerektiğini savundu.

Manchester United'ın efsane isimleri Roy Keane ile Gary Neville, İngiliz devinin Chelsea ile berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı kalmasını masaya yatırdı.

Neville, Portekizli yıldızın Tottenham maçında mücadele tamamlanmadan soyunma odasına gitmesi nedeniyle kadro dışı kalmasının ardından takımdan ayrılması gerektiğini belirtirken, Keane ise bu görüşe karşı çıktığını ifade etti.

Ronaldo'nun davranışlarını sergileyen birinin kulüpte kalmaması gerektiğini belirten Neville'e, Manchester United'da oynadıkları dönemde daha kötü durumlarla karşı karşıya geldiklerini aktaran Keane, bazı eski takım arkadaşlarını örnek gösterdi.

Scholes ve Ferdinand örneği

United'ın bir diğer efsanesi Paul Scholes'un Manchester United için oynamayı reddettiğini ancak kimsenin bu nedenle efsane oyuncuya tepki göstermediğini belirten Keane, bir diğer efsane isim Rio Ferdinand'ın ise doping testini kaçırdığı için sekiz ay men cezası almasını hatırlattı.

Neville, eski takım arkadaşlarının bu sözlerine karşılık olarak United'ın Ronaldo olmadan daha iyi bir takım olduğunu dile getirirken, Ronaldo'nun aldığı süreden şikayet etmemesi gerektiğini söyledi. Bu sezon ligde 346 dakika sahada kalan Ronaldo, şans bulduğu bu süre içerisinde bir gol atarken, kariyerinin en düşük skorlu sezonlarından birini yaşıyor.