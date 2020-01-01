Roy Keane'den Mesut Özil'e destek: Ben de kabul etmezdim

Manchester United efsanesi Roy Keane, koronavirüs salgını sırasında maaş kesintisini kabul etmeyen Premier Lig oyuncuları hakkında konuştu.

'in 31 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bazı takım arkadaşları yüzde 12 civarında bir maaş kesintisini kabul ederken kendisi bu teklifi reddettiği için son günlerde eleştirilerin odağı oldu.

'ın efsane futbolcusu Roy Keane, bu eleştirilerin ardından açıklamalarda bulundu ve kulüp sahiplerinin en çok kazanan futbolculardan medet ummayı beklemeyip sorumluluk almaları gerektiğini savundu.

Sky Sports'a konuşan Keane, "Bu durumla nasıl başa çıkardım bilmiyorum. Futbolculara karşı çok fazla sempati duyuyorum. Birçok futbolcu bu konu ile ilgili eleştiriliyor. Çok büyük ve zengin sahipleri olan kulüplerde oynayan futbolculara maaş kesintisi konusunda baskı yapılıyor. Ben bu büyük kulüplerde oynasam ben de maaş kesintisini kabul etmezdim" dedi.

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Keane sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncular, özellikle büyük kulüplerde oynayanlar baskı altında hissetmemeli. Herkesin farklı koşullarda farklı tepkiler verdiğini biliyorum; ancak kulüp ile olan sözleşmeniz kişisel bir meseledir. Tüm oyuncuların maaşında indirime gitmek zorunda bırakılması büyük bir saçmalık. Bu karar bireysel bir karar."

"Bu futbolcuları zehir zemberek eleştiren insanlara çok şaşırıyorum. Bu durum kimseyi ilgilendirmez. Ben burada zengin sahipleri olan kulüplerden bahsediyorum. Alt liglerdeki kulüplere ve oyunculara lafım yok. Ama büyük kulüplerdeki oyuncular kendilerinden ödün vermemeli."

"Büyük kulüplerde para oyunculara gider; bu yüzden oyuncuların eleştirilmesi adîl değil. Herkes birbirinden farklıdır. Tam maaşlarını alan bazı oyuncular, gezegendeki en cömert insanlar olabilir. Hastaneye veya derneğe yardımda bulunabilir, bırakın ne yaparlarsa yapsınlar. Ama ben bu konuda futbolcuların tarafındayım."