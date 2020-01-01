Roy Hodgson'ın forvetleri gol atabiliyor mu? Cenk Tosun ilk sırayı alabilir!
Everton'ın sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiraladığı Cenk Tosun'un yeni takımındaki performansı merak ediliyor.
Milli futbolcu, Everton döneminde birlikte çalıştığı teknik adamları etkilemekte ve düzenli olarak forma şansı bulmakta zorlandı.
Crystal Palace'ta Cenk'in daha fazla forma şansı bulması bekleniyor ama Roy Hodgson'ın taktik anlayışı nedeniyle gol sıkıntısı çekmesi olası gözüküyor.
Tecrübeli teknik adamın kariyerine baktığımızda da birlikte çalıştığı forvet oyuncularından yeterince gol katkısı alamaması dikkat çekiyor.
İşte Roy Hodgson'ın Premier Lig'de birlikte çalıştığı golcüler ve performansları:
|Oyuncu
|Takım
|Maç
|Gol
|Dakika/Gol
|Chris Sutton
|Blackburn Rovers
|44
|21
|184'
|Boby Zamora
|Fulham
|62
|10
|494'
|Erik Nevland
|Fulham
|52
|9
|204'
|Shane Long
|West Bromwich
|32
|8
|272'
|Andy Johnson
|Fulham
|39
|7
|454'
|Jordan Ayew
|Crystal Palace
|40
|6
|475'
|Fernando Torres
|Liverpool
|19
|6
|255'
|Michy Batshuayi
|Crystal Palace
|11
|5
|151'
|Christian Benteke
|Crystal Palace
|58
|4
|793'
|Martin Dahlin
|Blackburn Rovers
|26
|4
|330'
|Brian McBride
|Fulham
|14
|3
|336'
|Marc-Antoine Fortune
|West Bromwich
|28
|2
|777'
|David N'Gog
|Liverpool
|17
|2
|459'
|Stefano Okaka
|Fulham
|11
|2
|384'
|Simon Cox
|West Bromwich
|24
|1
|1164'
|David Healy
|Fulham
|11
|1
|461'
|Connor Wickham
|Crystal Palace
|11
|1
|128'
|David Elm
|Fulham
|10
|1
|329'
|Nathan Blake
|Blackburn Rovers
|4
|1
|283'
Cenk Tosun'un Everton performansı
Beşiktaş forması ile özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performans sonrası 2017-18 sezonunun devre arasında rekor bir ücretle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'de çıktığı 44 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı. Milli futbolcu bu sezon ise sadece 5 maçta forma giydi ve bu maçların ikisinde ilk onbirde şansı buldu. 28 yaşındaki oyuncu 2019-2020 sezonunda Premier Lig'de 1 kez gol sevinci yaşadı.