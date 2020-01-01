Roy Hodgson'ın forvetleri gol atabiliyor mu? Cenk Tosun ilk sırayı alabilir!

Cenk, Roy Hodgson yönetiminde göstereceği performansla tecrübeli teknik adamın uzun yıllardır forvetlerinden alamadığı katkıyı sağlamaya çalışacak.

'ın sezon sonuna kadar 'a kiraladığı Cenk Tosun'un yeni takımındaki performansı merak ediliyor.

Milli futbolcu, Everton döneminde birlikte çalıştığı teknik adamları etkilemekte ve düzenli olarak forma şansı bulmakta zorlandı.

Crystal Palace'ta Cenk'in daha fazla forma şansı bulması bekleniyor ama Roy Hodgson'ın taktik anlayışı nedeniyle gol sıkıntısı çekmesi olası gözüküyor.

Tecrübeli teknik adamın kariyerine baktığımızda da birlikte çalıştığı forvet oyuncularından yeterince gol katkısı alamaması dikkat çekiyor.

İşte Roy Hodgson'ın Premier Lig'de birlikte çalıştığı golcüler ve performansları:

Oyuncu Takım Maç Gol Dakika/Gol Chris Sutton Blackburn Rovers 44 21 184' Boby Zamora 62 10 494' Erik Nevland Fulham 52 9 204' Shane Long West Bromwich 32 8 272' Andy Johnson Fulham 39 7 454' Jordan Ayew Crystal Palace 40 6 475' Fernando Torres 19 6 255' Michy Batshuayi Crystal Palace 11 5 151' Christian Benteke Crystal Palace 58 4 793' Martin Dahlin Blackburn Rovers 26 4 330' Brian McBride Fulham 14 3 336' Marc-Antoine Fortune West Bromwich 28 2 777' David N'Gog Liverpool 17 2 459' Stefano Okaka Fulham 11 2 384' Simon Cox West Bromwich 24 1 1164' David Healy Fulham 11 1 461' Connor Wickham Crystal Palace 11 1 128' David Elm Fulham 10 1 329' Nathan Blake Blackburn Rovers 4 1 283'

Cenk Tosun'un Everton performansı

Beşiktaş forması ile özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performans sonrası 2017-18 sezonunun devre arasında rekor bir ücretle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'de çıktığı 44 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı. Milli futbolcu bu sezon ise sadece 5 maçta forma giydi ve bu maçların ikisinde ilk onbirde şansı buldu. 28 yaşındaki oyuncu 2019-2020 sezonunda Premier Lig'de 1 kez gol sevinci yaşadı.