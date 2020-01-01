Roy Hodgson'dan Sörloth yorumu: "Türkiye ile İngiltere aynı değil"

Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth'Un performansını değerlendirdi.

Teknik Direktörü Roy Hodgson, 'a kiralık olarak gönderdikleri Alexander Sörloth'un form durumunu yorumladı.

Bilindiği üzere Crystal Palace'da yeteri kadar forma şansı bulamayan 24 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonuyla birlikte iki yıllığına Trabzonspor'a kiralanmıştı.

Bordo-mavili forma altında sezona harika başlayan Norveçli oyuncu, şu ana kadar çıktığı 29 resmi maçta 18 gol atıp 6 da asist yaptı.

Deneyimli teknik adam, düzenlenen basın toplantısında Sörloth'un başarılı performansının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Onu takip etmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Biliyorsunuz buraya geldiğinde ondan beklentiler büyüktü. Ancak bu kolay değil ve hemen beklentileri karşılayamadı. Sonrasında hak ettiği şansları burada bulamadığı bir durum oluştu. Böyle olunca oynayabileceğiniz bir yere gitmelisiniz. Düzenli şans bulacağı bir yere gitmesini istedik. Sörloth'u transfer ederken onda gördüğümüz potansiyeli göstereceğini umarak böyle bir karar aldık. Ancak ligine saygı duymakla birlikte üzülerek söylüyorum ki bunlar aynı seviyede ligler değil. Farklı bir futbol var. Türkiye'de bu kadar gol atması gelip burada da aynı sayıda gol atacağı anlamını taşımıyor. Onu kiralarken uzun vadeli bir anlaşma yaptık ve şimdi bu anlaşamya saygı duymalıyız. Umarım performansı böyle devam eder ve Premier Lig'e döndüğünde Palace'a da gollerini getirir."