Rowan Besselink, kırmızı kartına verdiği tamamen gerçeklikten kopuk tepkiyle şaşkınlık yarattı

Rowan Besselink, Cuma akşamı Almere City ile De Graafschap arasındaki maçın ardından büyük bir şaşkınlık yarattı. Doetinchem ekibinin savunma oyuncusu, maçın son dakikalarında Bas Huisman’a yaptığı sert faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü, ancak yaptığının farkında değildi. ESPN’de yaptığı açıklamalar, muhabir Pascal Kamperman ve yorumcu Kees Kwakman’ı hayrete düşürdü.

Besselink, ikinci yarı başlarında De Graafschap'a De Vijverberg'de yeniden hayat veren isim gibi görünüyordu. Defans oyuncusu ikinci bir vuruşla 1-1'i sağladı ve bu sayede ev sahibi takım, iki maçlık seride bir geri dönüş umudunu yeniden canlandırdı. Ancak bu umut, Milan de Haan'ın Almere City adına 1-2'yi yapmasıyla hızla yok oldu.

Maçın son dakikalarında ise Besselink için işler tamamen tersine döndü. Defans oyuncusu, Huisman'a yüksek bir tekmeyle sert bir şekilde girdi ve bunun üzerine hakem Erwin Blank tarafından doğrudan kırmızı kart gördü. Rakibine tam olarak temas etmemiş olsa da, hakem bu müdahaleyi yeterince tehlikeli buldu ve hemen müdahale etti.

ESPN'deki maç sonrası yorumunda Kwakman, faul karşısında şok olduğunu belirtti. “Huisman gerçekten şanslı. Eğer ona gerçekten çarpmış olsaydı, sezon onun için biterdi. Çok vahşi bir şekilde giriyor, bu hayati tehlike arz ediyor,” dedi eski savunma oyuncusu. Kamperman ise Besselink'te özellikle hayal kırıklığı gördü. “Burada tüm gecenin ve belki de tüm sezonun hayal kırıklığı yatıyor.”

Kwakman ayrıca, kırmızı kartın De Graafschap'ın savunma oyuncusu için ciddi sonuçlar doğuracağını tahmin ediyor. “Böylece yeni sezonun ilk üç maçında cezalı olacaksın. Bu kimseyi mutlu etmez,” dedi.

İlginç bir şekilde, Besselink kırmızı kartın nedenini kendisi de tam olarak anlamıyor. “O kadar da kötü değildi bence. Sadece geç kaldım, her şeyin birleşimi,” diyor savunma oyuncusu, görüntüleri izledikten sonra.

Muhabir Bennett van Fessem onu yüksek tekmeyle yüzleştirdiğinde, Besselink görüşünden vazgeçmiyor. “Her zaman topa vurmak isterim, ona ölümcül bir tekme atma niyetim yok,” diyor savunma oyuncusu. Olası bir cezadan da pek endişelenmiyor. “O kırmızı kartla mı? Mwah, tekrar izlersen: sarıya geri dönmek mi? Sorun yok.”

Van Fessem görünürde şaşkın bir tepki verdi: “Hayır cidden, hadi ama. Bunu gördüğünde bunu söyleyemezsin ki?” Kwakman ve Kamperman da kulaklarına inanamıyorlardı. “Bir de Huisman’a çarpmış olsaydı,” dedi Kwakman. “O zaman belki altı ay sahalardan uzak kalırdı.”







