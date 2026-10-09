Al-Nassr'ın kaptanı Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda son dönemde yaşadığı krizin ardından, takımını Al-Diriyah karşısında farklı bir galibiyete taşıyarak itibarını geri kazanmayı başardı.

Al-Nassr, bugün cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında oynanan karşılaşmada Al-Diriyah'ı 3-0 mağlup etti.

Maç başlamadan önce taraftarlar, Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ardından Ronaldo'ya adını haykırarak ve ona özel bir pankart açarak destek vermeye özen gösterdi.

Ronaldo ise bu desteğin karşılığını en güzel şekilde verdi. Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın sert şutuna kaleci Waleed Abdullah müdahale etti, ancak top boş kaleye önüne düşen Ronaldo, maçın 23. dakikasında Al-Nassr adına skoru açtı.

Bir diğer Portekizli, orta saha oyuncusu Samu Costa ise maçın 35. dakikasında ikinci golü ekledi. Vatandaşı Joao Felix'in köşe vuruşuyla gönderdiği ortaya kafayla dokunarak topu filelere yolladı.

Maçın 77. dakikasında ise Coman, kaleci Waleed Abdullah ile tam anlamıyla karşı karşıya kalarak Al-Nassr'ın üçüncü golünü kaydetmeyi başardı.

Bu galibiyet Al-Nassr'ın puanını 19'a yükseltti ve takım, averajla lider Al-Qadsiah'ın gerisinde Suudi Ligi puan tablosunda ikinci sırada yer aldı.

Ancak Al-Hilal ya da Al-Ittihad'ın, yarın cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da oynayacakları klasik karşılaşmayı kazanması halinde, Al-Nassr ve Al-Qadsiah geriye düşebilir.