Rövanş fırsatı: Dünya Kupası'ndaki zorlu gecenin ardından Denny, Yamal ile karşı karşıya

Fransız Lucas Digne, Lamine Yamal ile yeniden karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Paris Saint-Germain ile Barcelona, önümüzdeki salı günü Parc des Princes'te Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak ve bu düello, maçı kaçıracak olan Portekizli Nuno Mendes'in sakatlığı nedeniyle gündeme geldi. Böylece tüm gözler, Paris ekibinin sol kanadında onun yerini doldurması beklenen seçenek olarak Digne'ye çevrildi.

Bu karşılaşma, iki oyuncuyu bir araya getiren en dikkat çekici anlardan birini akıllara getiriyor: İspanya ile Fransa arasındaki Dünya Kupası yarı finalinde Yamal, ceza sahası içinde Digne üzerinde kurduğu akıllı baskının ardından penaltı kazanmayı başarmış, bu an maçın gidişatının değişmesine katkı sağlamış ve İspanya Milli Takımı'na erken bir avantaj kazandırmıştı.

20. dakikada, skor 0-0'ı gösterirken Yamal, havadan gelen topu uzaklaştırmaya çalışan Fransız sol kanat oyuncusu üzerinde baskı kurdu. Digne, İspanyol yıldızın sol uyluğuna çarptı ve El Salvadorlu hakem Ivan Barton penaltı kararı verdi; karar, video yardımcı hakem tarafından da onaylandı.

Mikel Oyarzabal penaltıyı gole çevirerek İspanya adına skoru açtı. İspanya, zaferle sonuçlanan yoluna devam ederek finale yükseldi. Fransız teknik direktör Didier Deschamps ise maçın bitiminden 20 dakika önce Digne'yi oyundan çıkarmaya karar verdi.

Karşılaşmanın ardından 33 yaşındaki Digne, sosyal medya hesapları üzerinden hayal kırıklığını dile getirdi; ülkesinin formasını taşımaktan duyduğu gururu belirtmesine rağmen kendisine ve takım arkadaşlarına karşı hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı ve bu süreçte Fransa Milli Takımı'na destek veren taraftarlara teşekkür etti.

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Digne şöyle konuştu: "En zor olan şey, bu büyük hayal kırıklığını anlatacak kelimeleri bulmak. Her şeyden önce kendime, sonra bu takıma ve ortaya koyduğumuz tüm emeğe, ayrıca bu harika oyuncu grubuna karşı büyük bir hayal kırıklığı içindeyim."

Fransız oyuncu, bu yolculuğun parçası olan herkesi, ayrıca Fransa'dan ve dünyanın dört bir yanından takıma destek veren taraftarları düşündüğünü sözlerine ekledi ve elenmenin acısına rağmen ülkesini temsil etmekten gurur duyduğunu vurguladı.

O karşılaşmadan birkaç gün sonra Lamine Yamal, İspanya Milli Takımı ile dünya şampiyonu oldu. Digne ise genç oyuncuyla yeniden karşılaşmak için yeni bir fırsat buluyor; bu kez Paris Saint-Germain forması altında, önceki düellonun hatıralarını yeniden gündeme getirebilecek bir Avrupa sınavında. Tek fark, bahsin iki milli takım yerine bu kez kulüpler düzeyinde olması.