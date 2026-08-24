Rotterdam Radicals, SC Cambuur - Feyenoord (2-5) maçındaki havai fişek olayıyla ilgili olarak Instagram üzerinden sert bir açıklama yayımladı. Taraftar grubu, açıklamada özellikle ortaya çıkan infial ve medyadan gelen tepkilere eleştirel yaklaştı. Onlara göre eylemin kendisinde fazla bir sorun yoktu.

“Güzel bir futbol öğleden sonrası olması gereken şey ne yazık ki, çoğu zaman olduğu gibi, bunu geri kalan herkes için mahveden küçük bir insan grubu tarafından gölgelendi”, diye başlıyor metin; havai fişek eylemini kınayanlara yönelik alaycı bir dille. “Bunun bu devirde nasıl hâlâ yaşanabildiği bizim için büyük bir muamma. Bu küçük insan grubunun artık daha fazla kürsü bulamamasının ve bu tür davranışlarla artık paçayı sıyıramamasının zamanı çoktan geldi.”

“Bu tür insanları dışlamanın ve buna dur demenin zamanı geldi. Onların eylemleri kulüplerine duydukları sevgiden kaynaklanmıyor. Bu grup kişisel çıkar peşinde ve tamamen kendisi için orada bulunuyor. Başkalarının sırtından prim yapıyor. Ve biz buna çok uzun zamandır izin veriyoruz. Gelin şimdi birlikte yumruğumuzu sıkalım…”

“Futboldaki küçük olaylar üzerinden sızlanmak için her fırsatı değerlendiren, böylece yeniden daha sert önlemler alınabilsin isteyen o çok küçük insan grubuna karşı!! Yine bir şeyleri kınayıp nefret ettiklerini gösterebildiklerinde en öne atılmak isteyen, tercihen burunlarının dibinde bir kamerayla televizyonda olmayı seven o insanlar. Herkes onların ne kadar iyi insanlar olduğunu görsün diye.”

“Bugünlerde hâlâ bir şeyleri ölçülü değerlendirebiliyor muyuz?! SC Cambuur artık dün 5 değil, tam 7(!) mağdur olduğunu bildiriyor. Bir 1 ya da 2 mağdur daha eklenirse medya yeni bir Heysel Faciası’ndan söz edebilir. Heysel 2.0, tabii ki Feyenoord taraftarlarının sebep olduğu. Ne büyük komedi.”

“Biz de kendimiz biraz ölçülü değerlendirmeye çalışalım o zaman. Statta, ev sahibi tribünlerindeki taraftarlara isabet ettirme niyeti sıfır olan bir piroteknik eylem var. Rüzgâr, deplasman tribünündeki meşalelerden çıkan bir miktar dumanı ev sahibi tribününe taşıyor. Olabilir. Yoldan çıkan bir thunderking de çatı üzerinden yanlışlıkla aynı ev sahibi tribününe düşüyor. Bu da olabilir.”

“Ev sahibi tribünündeki insanlar biraz duman soluyor, birkaç patlama sesi duyuyor. Gerçekten de içlerinden birkaçı üstüne küçük bir havai fişek parçası gelmiş olabilir. Bundan ölmezsiniz merak etmeyin. Ama Cambuur’da belki ölünür. Sem & Sterre ağlıyor, baba da memnun değil. Ev kadınları tribünü ilk terk edenler oluyor. Geri kalanı da peşlerinden gidiyor. Geriye kalan şey ise, medya ve olaya karışanlara inanacak olursak, ömür boyu sürecek bir travma.”