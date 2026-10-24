League Two ekibi Rotherham United, bir yılı aşkın süredir sahalardan uzak kalan eski Manchester United beki Brandon Williams'a profesyonel futbola dönmesi için yeni bir fırsat sundu. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Güney Yorkshire kulübünün antrenman tesislerinde geçirdiği uzun deneme sürecinin ardından kısa süreli bir sözleşme imzaladı.

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Rotherham, ısrarla çalışan deneme oyuncusu savunmacıyı sözleşmeyle ödüllendirdi

Williams, Rotherham ile resmen futbola döndü. Haziran ayında takımla antrenmanlara başlayan serbest oyuncu, teknik direktör Alex Bruce ve futbol direktörü Steve McClaren'a hazır olduğunu kanıtladı. Dördüncü ligdeki kulüp, ağustos ayında kendisine sözleşme teklif etmemeye karar vermişti ancak Williams, Roundwood'da çalışmayı sürdürdü. Son resmî maçına, Hull City'deki kısa döneminde Ağustos 2025'te çıkmıştı.

Resmî açıklamayla kısa süreli sözleşme doğrulandı

Savunmacı, Hull ile yaptığı bir yıllık sözleşmenin altıncı ayında takımdan ayrılmadan önce, Championship'te Blackburn Rovers'a 3-0 kaybedilen maçta yalnızca beş dakika forma giymişti. Bundan önceki son 90 dakikalık maçını ise Kasım 2023'te kiralık olarak oynadığı Ipswich Town'da tamamlamıştı.

Kulüp, transferini doğruladığı resmî açıklamada şu ifadelere yer verdi: “26 yaşındaki oyuncu, sezon öncesi dönem boyunca ve ekim ayının sonlarına kadar kulübün Roundwood antrenman tesislerinde sıkı çalışarak Steve McClaren, Alex Bruce ve teknik ekibe hazır olduğunu kanıtladıktan sonra resmen Rotherham'a katıldı.

“Manchester doğumlu bek, Manchester United'ın köklü akademisinden yetişip A takıma yükselerek üst düzeyde oynama fırsatı buldu. Bu da onun ne kadar etkileyici bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor.

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“Williams, Manchester United formasıyla Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Premier League'de en üst düzeyde oynadı. Ayrıca Norwich City formasıyla da Premier League'de maçlara çıktı.

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“Hücuma dönük savunmacı, daha yakın dönemde Ipswich Town ve Hull City formalarıyla Sky Bet Championship'te oynadı. İngiltere U20 ve U21 takımlarındaki deneyiminden de yararlanabilir.

“Williams, Rotherham'da 33 numaralı formayı giyecek.”

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Bruce, ücret almadan antrenman yapma kararlılığını övdü

Bu transfer, geçen yıl tehlikeli araç kullanma nedeniyle aldığı 14 ay ertelenmiş hapis cezasından duyduğu pişmanlığı kamuoyuna açıklayan savunmacıya, saha dışındaki sorunlarını geride bırakma fırsatı veriyor.

Deneme oyuncusunun özverisini öven Rotherham Teknik Direktörü Bruce, şunları söyledi: “Rotherham oyuncusu olmasından gerçekten çok memnunum. Bu sözleşmeyi hak etti. Sezon öncesi dönemden beri bizimle çok ama çok sıkı çalıştı. Harika bir tutum sergiledi. Ücret almadan her gün antrenmana gelmek için istekli ve kararlı olduğunu gösterdi.

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“Sanırım hayatında geldiği noktayla yüzleşmek zorunda kaldı. Manchester bölgesiyle bağlantılarım sayesinde Brandon'ı tanıyorum. Kendisiyle birkaç kez karşılaştım. Manchester United'da onunla takım arkadaşı ve antrenör olarak çalışmış kişiler tanıyorum. Steve McClaren ve Richard Hartis de onu tanıyor.

“Sezon öncesi dönemin başında aramıza katıldığı zamana göre çok daha iyi durumda görünüyor, orası kesin. Umarım şimdi gelişimini sürdürür ve kulübe katkı sağlar. Hâlâ genç olsa da daha önce nerelerde oynadığını ve nasıl bir kariyer geçirdiğini unutmayalım. Umarım kariyerini yeniden canlandırmasını sağlayacak bu fırsatı ona verdiğim için gerçekten çok memnunum.”

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Bek oyuncusu maç ritmini yeniden kazanmayı hedefliyor

Dört ay boyunca antrenmanlarda fiziksel durumunu yeniden geliştiren Williams, şimdi Rotherham'ın yaklaşan League Two maçlarında bir yılı aşkın sürenin ardından ilk kez resmî maçta süre almayı hedefleyecek. Kısa süreli sözleşmesini New York Stadium'da daha uzun bir döneme dönüştürmek istiyorsa düzenli olarak maçlara çıkması büyük önem taşıyacak. Bruce ve McClaren yönetiminde kendini yeniden kanıtlamak, kariyerini canlandırması için ona ideal bir zemin sunuyor.