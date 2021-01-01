Valentin Rosier'den Beşiktaş taraftarlarına mesaj: Kapıyı zorlasınlar

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, siyah - beyazlı taraftarlara tüyo verdi.

2020/2021 sezonunu averajla Galatasaray'ın önünde tamamlayan Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah - beyazlıların zaferinde en büyük pay sahiplerinden biri de Valentin Rosier oldu.

Fransız yıldız kendisiyle ve geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Valentin Rosier neler söyledi?

beIN Sports 'a konuşan 2-1 mağlubiyetle tamamlanan Fatih Karagümrük maçının ardından yaşadığı duyguları anlattı.

"Sanki rüyadayız. Üç takımın da şansı vardı ve yarıştan galip çıkmayı başardık. Zor zamanlarımız oldu ama pes etmedik. Daha önce böyle taraftarlarla karşılaşmadım. Bu sevgi normal değil, olağanüstü boyutlarda.

"Karagümrük maçından sonra yıkıldım. Elimizden kayıp gidecek diye çok endişelendim. Sonra toparlanıp son maçın önemi hakkında aramızda konuştuk.

"Hocamız bana hep çok güvendi. Bana güvendiğini her zaman hissettirdi.

"Buraya transfer olurken bazı endişelerim ve korkularım vardı. Beşktaş'ı tanıyordum ama burayı çok bilmiyordum. İşler iyi gitti ve şampiyon olduk."

"Kulübümle anlaşılması lazım"

Fransız sağ bek Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı ile ilgili olarak da kulübüyle anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

"Burada çok mutluyum ve burada olmaktan da gayet memnunum. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi şansımız var ama benden önce kulübüm Sporting ile anlaşılması lazım.

"Fransa Milli Takımı'na seçilmeyi hep çok istedim bu olursa çok mutlu olurum.

"Taraftarlarımız şampiyonluk kutlamalarında stadyum kapılarını zorlasınlar, bir yolunu buluruz."