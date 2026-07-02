Roshon Kuyusu onu çağırıyor... Dünya Kupası gecesinde Ronaldo'yu karanlık bir kader takip ediyor!

Roshon Ligi’nin yıldızlarının hayalleri birer birer suya düştü. Çoğunun grup aşamasında gösterdiği başarı ve Portekizli Cristiano Ronaldo ile Cezayirli Riyad Mahrez’in liderliğinde turnuvada forma giyen 18 oyuncunun eleme turuna yükselmesinin ardından bu durum yaşandı.

Grup aşamasında, Roshen'de forma giyen 7 oyuncunun turnuvadan elenmesi görüldü. Bu isimler arasında Al-Hilal'ın Urugaylı forveti Darwin Núñez, Al-Ahli'nin Türk savunma oyuncusu Merih Demiral, Al-Najma'nın Iraklı forveti Ali Jasim ve Al-Shabab'ın Ürdünlü orta saha oyuncusu Ali Al-Azayza yer aldı.

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Ayrıca İtifak'ın İskoç savunma oyuncusu Jack Hendry, Abha'da forma giyen ve Curaçao'yu temsil eden Jorien Garry ile Al-Fayha'nın Panamalı kalecisi Orlando Mosquera da bu listeye dahil oldu.

32'li turun başlamasıyla birlikte, Roshen'in yıldızlarını vuran eleme fırtınası yeniden başladı; Norveç'e karşı 1-2 yenilgide forma giyen, Al-Ahli'nin eski yıldızı Fildişili Frank Kessié dahil olmak üzere 4 oyuncu daha turnuvaya veda etti.

Buna ek olarak, Senegalli üçlü; Al-Ahli’den Édouard Mendy, Al-Hilal’dan Kalidou Koulibaly ve Al-Nassr’dan Sadio Mané de turnuvaya veda etti.

32'li tur devam ederken, efsane Ronaldo, Cuma günü şafak vakti Hırvatistan ile oynayacağı, iki sonuç kabul edilmeyecek bu maçta, bu yıldızların akıbetine uğramaktan korkuyor.

"Don" olarak bilinen Ronaldo, önceki 5 katılımında elde edemediği şampiyonluğu kazanmak için yoluna devam etmeyi hayal ediyor; zira bu turnuva, Suudi Al-Nassr yıldızının uluslararası sahnedeki son turnuvası olacak.