Suudi Arabistan’ın Al-Qadisiyah takımında forvet olarak forma giyen Meksikalı Julian Quionnes, 2026 Dünya Kupası’ndaki parlak performansını sürdürdü. Quionnes, grup aşamasının üçüncü turunda bugün Perşembe günü sabahın erken saatlerinde oynanan maçta, ülkesinin milli takımını Çek Cumhuriyeti karşısında 3-0’lık büyük bir galibiyete taşıdı.

Kenyonis, 61. dakikada Çek oyuncularının yaptığı ölümcül bir savunma hatasını değerlendirerek Meksika'nın ikinci golünü attı ve ülkesinin üstünlüğünü pekiştirirken, turnuvadaki golcü performansını sürdürdü.

Al-Qadisiyah'ın yıldızı, ilk turda da gol atmış olmasıyla birlikte bu Dünya Kupası'ndaki gol sayısını ikiye çıkardı ve grup aşamasında Meksika milli takımının en öne çıkan yıldızlarından biri haline geldi.

16 yıl sonra tekrarlanan tarihi rekor

Kenyonis’in parlak performansı sadece gol atmakla sınırlı kalmadı. Futbol istatistikleri ağı “Opta”nın verilerine göre, grup aşamasında şutla sonuçlanan 18 Meksika atağında rol aldı; bunların 6’sı sadece Çek Cumhuriyeti karşısında gerçekleşti. Bu da, milli takımının hücum sistemindeki kilit rolünü teyit etti.

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Ayrıca oyuncu, 2010 Dünya Kupası'nda Javier "Chicharito" Hernández'den bu yana tek bir Dünya Kupası turnuvasında Meksika adına birden fazla gol atan ilk oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı ve iki gol kaydetti.

Ronaldo’ya yeni bir rekabet

Yeni golüyle Kenyonis, 2026 Dünya Kupası golcü listesinde Portekiz milli takımı ve Al-Nassr kulübünün kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile eşitlendi ve ikili arasındaki rekabete yeni bir sayfa açtı.

Bu rekabet, geçen sezon Roshen Ligi’ndeki Altın Ayakkabı yarışında Kenyonis’in Ronaldo’yu geride bırakmasının ardından Suudi Ligi taraftarları için özel bir anlam taşıyor.

Al-Qadisiyah'ın forveti, geçen sezonu 33 golle ligin gol kralı olarak tamamladı ve 32 golle ikinci sırada yer alan Al-Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney'i geride bıraktı. Ronaldo ise 28 golle üçüncü sırada kaldı.

Dünya Kupası devam ederken, Kenyonis’in Ronaldo’yu takip etmeye devam etme şansı var; hem Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında hem de son yıllarda Suudi sahalarında parlayan en önemli forvetlerden biri olduğunu kanıtlama fırsatı.